ERZİNCAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:36

Huzurevi sakinleri arasında Bocce Turnuvası düzenlendi

Erzincan 100. Yıl Huzurevi’nde Ağrı Huzurevi ile Erzincan Huzurevi takımları arasında bocce turnuvası düzenlendi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ’aktif yaşlanma’ politikası kapsamında, huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik...

Huzurevi sakinleri arasında Bocce Turnuvası düzenlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Erzincan 100. Yıl Huzurevi’nde Ağrı Huzurevi ile Erzincan Huzurevi takımları arasında bocce turnuvası düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ’aktif yaşlanma’ politikası kapsamında, huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik düzenlediği bocce sporu sayesinde hem sağlık için hem de gerçekleştirilen turnuvalarla sosyalleşmeleri sağlanıyor. Bu çerçeve de düzenlenen müsabakalarda 5 ilin huzurevi takımları karşı karşıya gelecek.

100. Yıl Huzurevi’nde gerçekleştirilen turnuvada iki ilin huzurevi takımları birbirlerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele verdiler.Turnuva öncesi konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muammer Doğan ise bu sporun yaşlıların sağlığı için çok iyi olduğunu belirterek; “Ağrı ilinden gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bocce sporunu oynayacaklar. Biz huzurevlerine yaşlılarımızın gerek bakımı, gerek rehabilitasyonu olsun bu tür faaliyetleri gerçekleştirerek onları hayatın içerisinde, yaşamın içerisinde tutmaya çalışıyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinde uygulanmaktadır. Yaklaşık 2 yıldır yaşlılarımız bu sporla uğraşıyorlar ve bununla ilgili olarak da önümüzde ki günlerde Türkiye geneli huzurevleri arasında şampiyonluk düzenlenecek.

Yapılan eşleştirmelerde de Ağrı ilinden gelen yaşlılarımız burada keyifli bir maç olacak. Maçın yanı sıra burada yaşlıların bu sporla birlikte sağlık açısından verimli bir spor olması açısından da önemli” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku