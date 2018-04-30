İşitme Engelli Sporcu Türkiye 3. oldu

Erzincanlı işitme engelli sporcu Türkiye 3. oldu.İşitme Engeliler Badminton Türkiye şampiyonasında Erzincan’ı temsil eden Abdullah Yılmaz karışık çiftlerde Türkiye 3.cüsü oldu. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde...

Erzincanlı işitme engelli sporcu Türkiye 3. oldu.

İşitme Engeliler Badminton Türkiye şampiyonasında Erzincan’ı temsil eden Abdullah Yılmaz karışık çiftlerde Türkiye 3.cüsü oldu. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Milli Takım Antrenörleri Murat Sönmez ve Uğur Erçetin tarafından çalıştırılan Erzincanlı sporcunun bundan sonraki hedefi daha çok çalışarak İşitme Engeliler Milli takımına girmek olarak açıkladı.