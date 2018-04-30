ERZİNCAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:17

İşitme Engelli Sporcu Türkiye 3. oldu

Erzincanlı işitme engelli sporcu Türkiye 3. oldu.İşitme Engeliler Badminton Türkiye şampiyonasında Erzincan’ı temsil eden Abdullah Yılmaz karışık çiftlerde Türkiye 3.cüsü oldu. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde...

İşitme Engelli Sporcu Türkiye 3. oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Erzincanlı işitme engelli sporcu Türkiye 3. oldu.

İşitme Engeliler Badminton Türkiye şampiyonasında Erzincan’ı temsil eden Abdullah Yılmaz karışık çiftlerde Türkiye 3.cüsü oldu. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Milli Takım Antrenörleri Murat Sönmez ve Uğur Erçetin tarafından çalıştırılan Erzincanlı sporcunun bundan sonraki hedefi daha çok çalışarak İşitme Engeliler Milli takımına girmek olarak açıkladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku