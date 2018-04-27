ERZİNCAN:
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27 Nisan 2018 Cuma 14:06

Kendisi sobalı evde yaşarken lüks dairesini Mehmetçiğe bağışladı

Kendisi sobalı evde oturan ve emekli maaşından başka da hiçbir geliri olmayan Erzincanlı Hasan Kantekin, Erzincan merkezde bulunan kaloriferli ve lüks evini Mehmetçik Vakfına bağışladı.Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Esimli köyünde sobalı...

Kendisi sobalı evde yaşarken lüks dairesini Mehmetçiğe bağışladı
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Kendisi sobalı evde oturan ve emekli maaşından başka da hiçbir geliri olmayan Erzincanlı Hasan Kantekin, Erzincan merkezde bulunan kaloriferli ve lüks evini Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Esimli köyünde sobalı bir evde oturan, emekli maaşından başka hiçbir geliri bulunmayan Hasan Kantekin, 2017 sonlarında şehir merkezinde yaptırdığı kaloriferli dairesini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Mehmetçik Vakfı’na bağışlanan daire teslim alındıktan sonra kiraya verilerek, o günden itibaren vakıfa kira geliri olarak katkı sunuyor.

Mehmetçik Vakfı’na evini bağışlayan Hasan Kantekin, daire bağışlamasının yanında, imkânları dahilinde, her ayın sonunda maaşından artan, 100 veya 200 TL civarında parayı da Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunuyor.

Mehmetçik Vakfı’na evini bağışlayan Hasan Kantekin, bu şekilde bugüne kadar yaptığı nakdi bağışların toplam tutarının ise 10 bin TL’nin üzerinde olduğu öğrenildi.
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