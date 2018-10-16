Kent Konseyi istişare toplantısı yapıldı

Erzincan Kent Konseyi istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Kent Konseyi Başkanı Mehmet Buyruk, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser ve Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Kent Konseyi Başkanı Mehmet Buyruk Türkiye’de kent konseylerinin genel olarak sosyal faaliyetler yaptıklarını dile getirirken bu toplantıda ortak kararlar alınırsa bu faaliyetlere devam edileceğini dile getirdi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Sayın Milletvekillerimizin talebi üzerine burada bir toplantı düzenledik. Kent Konseyinin bu toplantıları sürekli hale getirip istişarelerde bulunarak, kentin gelişmesine, kalkınmasına, ilerlemesine yönelik projeler üretip bizlere sunmasının Erzincan’a faydalı olacağını düşünüyorum. Hep birlikte önümüzdeki günlerde bunları gerçekleştirerek şehrimize bir heyecan bir sinerji koyarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Erzincan Ak Parti Milletvekili Burhan Çakır konuşmalarında “ Erzincan’da yapılan hizmetlerin daha sağlıklı olması ve bunların sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak için zaman zaman istişarelerde bulunarak toplantılarımızı devam ettirmeliyiz. Kent Konseyinin Erzincan’daki yapılanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Erzincan Ak Parti Milletvekili Süleyman Karaman konuşmalarında “Bu şehre bir takım yatırımların gelmesi için birlikte hareketi sağlamak lazım bunun için kent konseyinin önemini bilmemiz gerekiyor. Sayın Valimize ve Belediye Başkanımıza bu konuyla ilgili ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz istiyoruz ki Erzincan’ın gelişmesi için katkı sağlayalım, çabalayalım, çalışalım ve bu şehri daha iyi bir yerlere getirelim” dedi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise konuşmalarında “ Kent Konseyleri Belediyelere yardımcı olacak bir çözüm ortağı. Belediyeye yol göstererek, kamu hizmetini yerine getirenlere yol göstererek, vatandaşın tercümanı olarak burada alınan kararları da vatandaş ile paylaşarak görevimizi yerine getirmiş oluruz diye düşünüyorum” dedi ve toplantı diğer üyelerin görüş ve düşüncelerini dile getirmesiyle sona erdi.