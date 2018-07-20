ERZİNCAN:
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20 Temmuz 2018 Cuma 09:34

Merkez Kur’an Kursları yararına kermes düzenlendi

Erzincan İl Müftülüğünün organizasyonu ile dörtyol eski belediye binası arkasında merkez Kur’an Kursları yararına kermes düzenlendi.Düzenlenen kermese müftülük personeli,Kız Kur’an kursu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.İl Müftüsü...

Merkez Kur'an Kursları yararına kermes düzenlendi
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Erzincan İl Müftülüğünün organizasyonu ile dörtyol eski belediye binası arkasında merkez Kur’an Kursları yararına kermes düzenlendi.

Düzenlenen kermese müftülük personeli,Kız Kur’an kursu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin’in dualarıyla açılan kermeste Müftü Çetin; “Bu tür kermesler, sadece maddi değil, manevi kazançları da beraberinde getiren hizmetlerdir. Burada standlara konulan ürünler, el emeği göz nuru çalışmalar, sahiplerine büyük hayır kazandırmaktadır. Bunların halka ulaşması için çalışan görevliler sevap kazanmaktadırlar. Burada alışveriş yapanlar da, düzenleyenler de, bir şekilde maddi-manevi destek verenler de hep hayırda yarışmaktadırlar. Buna vesile olanlar da öyledir. Dolayısıyla, nereden bakılırsa bakılsın, kermesler hayırlı girişimlerdir. İnşallah niyet hasıl olur. Emeği geçenleri şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

Kermesin düzenlenmesi ile ilgili bilgi veren koordinatör ve il uzman vaizi Emine Sağlam, “Kermesimiz bir hafta süre ile devam edecek. Bu kermeste el emeği göz nuru olan malzemelerin hazırlanmasında, bu hale getirilmesinde başta hanımlarımız olmak üzere duyarlı insanlarımızın destekleri ile bu kermesten elde edilecek olan gelir ile bu kurslarımızın kısmen de olsa eksiklikleri giderilmiş olacaktır” diye konuştu.
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