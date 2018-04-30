Mete Yarar KYK’lı gençlerle buluştu

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Çınaraltı Gençlik Söyleşileri kapsamında düzenlenen ‘Oyun Bozan Türkiye’ programında Güvenlik Stratejileri Uzmanı Mete Yarar Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salonunda KYK’lı Gençlerle buluştu. Türkiye üzerinde oynanan oyunların anlatıldığı ve çözümlendiği programa Erzincan Belediyesi Başkan Vekili, KYK Erzincan İl Müdürü, kurum ve kuruluşların il müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek programa olan ilginin büyük olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun “Oyun Bozan Türkiye” programıyla Türkiye üzerinde oynanan oyunların deşifre edilmesi ve bu ülkenin geleceği olan gençlere anlatılmasının amaçlandığını söyledi.

Güvenlik Stratejileri Uzmanı Mete Yarar ve KYK’lı Gençler arasında interaktif şekilde geçen programda Türkiye üzerine kurulan oyunları belirlemede ve bu oyunların bozulmasında gençlerin rolü, eğitimli insanların tuzağa düşmeyeceği, vatan sevgisinden asla taviz verilmemesinin gerekliliği, anlatıldı.

Programda 15 Temmuz’un önemine dikkat çeken Mete Yarar “15 Temmuz gecesi bu ülke için 29 Ekim 1923 kadar önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti o gece yine bir halk hareketiyle tekrar kurtarılmıştır” dedi. Bunun gibi oyunlarla yine yeniden karşılaşabileceğimiz ihtimalini gözden kaçırmamamız gerektiğini söyleyen Yarar “bu oyunları oynanmaya başlanmadan önce bozabilmemiz, üzerine bizim de oyunlar kurabilmemiz için vatan sever ve eğitimli gençlere, sağlam bir ekonomiye, sahip olmamız gerekir” dedi.

“Oyun Bozan Türkiye” programı sonunda KYK İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, Mete Yarar’a KYK Kurslarında öğrenciler tarafından yapılmış bir tablo hediye etti.