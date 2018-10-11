Müftü Çetin, İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle biraraya geldi

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencileriyle buluştu.

İl Müftüsü Çetin, İlahiyat Fakültesince hazırlık sınıfı öğrencileri için düzenlenen oryantasyon programı çerçevesinde öğrencilere yaptığı konuşmada; "Üniversite eğitimi sonrası olmak istedikleri ya da varmak istedikleri hedefleri belirleyerek buna göre eğitim hayatlarına yön vermelerini, öğrencilik yıllarını çok verimli bir şekilde değerlendirerek ideallerine ulaşacak çabayı göstermelerini tavsiye ederken, mezuniyet sonrası istihdam alanlarından birisi olan Diyanet camiasında görev yapacaklardan beklentilerini" paylaştı. Çetin, ayrıca eğitim hayatları boyunca ilahiyat fakültesinde okuyan öğrencilere verdikleri ve verecekleri desteklerden de bahsederek okul hayatlarında kendilerine başarılar diledi.