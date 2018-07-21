Müftü Çetin Pir-i Sami Kur’an Kursu ve İlim Araştırma Merkezi’ni inceledi

Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, şehir merkezinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Karaağaç Pir-i Sami Kur’an Kursu ve İlim Araştırma Merkezi inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.

Müftü Çetin Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi ve Erzincan İl Müftülüğünün çabalarıyla inşaatı başlatılan, hayırsever işadamları ve halkın desteğiyle bitme aşamasına gelinen kurs merkezinde devam eden çalışmalar ve son durum hakkında vakıf yetkili personeli Birol Polat’tan bilgiler aldı.

Hafızlık ve hafızlık sonrası 100 kişilik yatılı meslekî eğitim kursu statüsünde olan Karaağaç Pir-i Sami Kur’an Kursu ve İlim Araştırma Merkezi’ni, şehir için yeni bir irfan mektebi olması yönüyle önemseyen Müftü Çetin, “Geleceğin neslini yetiştirmede yeni bir adım mesabesinde olan bu kursumuzun; kütüphane, konferans salonu, etüd salonu, çok amaçlı salon, spor salonu ve 04-06 yaş grubu öğrenci sınıflarını da içerisinde barındıracak olması açısından komple bir teşekkül olduğunu ve önemli bir boşluğu doldurarak hizmet ihtiyacını karşılayacağını, bu nedenle bu eseri bir an önce halkımızın istifadesine sunmak için çaba sarfettiklerini, bu kursun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini” ifade etti. “Özellikle hayırsever iş adamlarımızın destekleri takdire şayandır. Rabbim, onların kazançlarını bereketli kılsın. Yapımı tamamlanma aşamasına gelen bu kursumuzun da şehrimize, burada eğitim görecek öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.