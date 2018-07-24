ERZİNCAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 09:07

Müftü Çetin’den Başkan Başsoy’a ziyaret

Erzincan İl Müftüsü olarak atanan Mehmet Emin Çetin Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’u makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “ Erzincan gerek konumu gerekse...

Müftü Çetin'den Başkan Başsoy'a ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Erzincan İl Müftüsü olarak atanan Mehmet Emin Çetin Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “ Erzincan gerek konumu gerekse yapılan yatırımlarla bölgenin parlayan yıldızı konumundadır. Şehrimize hoş geldiniz. Yeni görevinizde başarılar dilerim.”dedi. Çetin’e Erzincan Belediyesi’nin bastırdığı II. Abdulhamit döneminden (1876-1909) günümüze kadar Erzincan’ı görselleriyle ele alan “Kurtuluşunun 100. Yılında Erzincan” adlı kitabı takdim etti.

Çetin ise Erzincan’ı çok beğendiğini ve huzurlu bir kent olduğunu belirterek Erzincan’da görev yapmaktan son derece memnun olduğunu söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku