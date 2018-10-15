Öğrenciler Çanakkale ve İstanbul’u gezdi

Erzincan’da 75 öğrenci İstanbul-Çanakkale gezisine götürüldü. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) tarafından...

Erzincan’da 75 öğrenci İstanbul-Çanakkale gezisine götürüldü. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) tarafından finanse edilen “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında 75 öğrenci İstanbul-Çanakkale gezisine katıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ÇOGEP tarafından finanse edilen “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında, çocuk ve gençlerin sosyal hayatlarının zenginleştirilerek topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri, manevi bilinçleri ile milli birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi amacıyla, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından 75 öğrenci ve 8 görevli İstanbul ve Çanakkale illerine tarihi ve kültürel gezi düzenlendi.

Gezilere katılan Erzincan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11 kız öğrencisi ile Okul Müdürü Mustafa Karadaş, Okul Müdür yardımcısı Nuket Yalçınkaya ve Öğrenci velileri Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy’u Makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Okul Müdürü Mustafa Karadaş, Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek "ilk kez uçağa binen, ilk kez İstanbul’u, Çanakkale’yi gören öğrencilerimiz oldu. Bu projeden dolayı aileleri ile birlikte İl Emniyet Müdürümüze teşekkür için buradayız. İlgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Erzincan il Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ise; “Biz Anadolu’yuz” projesi Emniyet Genel Müdürlüğümüzün bir projesi. Bu projeye yılbaşında çıktık ve iki dönem halinde yapılacak. 75 öğrencimizi gönderdik sırada diğer 75 öğrencimiz var. İnşallah bir hafta sonra bu 75 öğrenci kardeşimizi de göndereceğiz.

Proje dezavantajlı dediğimiz çocuklarımızı, milli ve manevi duygularını yükseltmek, devlete olan bağlılıklarını arttırmak, polisleri tanıtmak için hazırlanmış olan bir projedir. Proje kapsamında çocuklarımız anne ve babalarının zaman bulup da götüremedikleri yerlere devletimiz sayesinde gittiler. Milli ve Manevi duyguları,devletimize olan bağlılıkları arttı, polisin ne olduğunu öğrendiler ve artık daima yanımızda olacaklar." dedi.

Proje sonrası aile ve öğrencilerden oldukça olumlu dönüşümler aldıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, "Projenin devamı ile ilgili olarak birçok mektup aldık. Bizlerde tekrarı konusunda elimizden geleni yapacağız” dedi.