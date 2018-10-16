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16 Ekim 2018 Salı 08:36

Otlukbeli’de süs bitkileri eğitimi verildi

Otlukbeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Sosyal Destek Programına (SODES) sunulan ve Kabul gören "Kınalı Ellerin Lale ile Serüveni"adlı proje başarılı bir şekilde tamamlandı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlatılan...

Otlukbeli'de süs bitkileri eğitimi verildi
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Otlukbeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Sosyal Destek Programına (SODES) sunulan ve Kabul gören "Kınalı Ellerin Lale ile Serüveni"adlı proje başarılı bir şekilde tamamlandı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlatılan bir yıl süreli proje kapsamında 20 kursiyere teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Projenin amacı ilçedeki mevcut tarımsal ürün deseninin geliştirilerek tarımsal amaçlı faaliyetlere bir yenisini eklemek ve ilçede yaşayanlara yeni bir üretim sahası oluşturmak. Proje kapsamında gelir seviyesi düşük olan çiftçilerin aile bütçelerine katkı sağlayarak, ilçede istihdamlarını sağlamak. Proje kapsamında 2 dekarlık alanda lale, ters lale, safran ve zambak üretimi gerçekleştirildi. Otlukbeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Otlukbeli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ve Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen ve SODES tarafından finanse edilen projeye Otlukbeli Kaymakamı Eyyüp Güngör de destek sağladı. Eğitim programına katılan Otlukbeli Kaymakamı Eyyüp Güngör, kırsal bölgede yaşayan insanlarımızın aile bütçelerine katkı sağlanması ve üretim deseninin genişletilmesi amacıyla düzenlenen eğitimlerin son derece verimli geçtiğini kaydetti. Eğitim programına katılan Otlukbeli Belediye Başkanı Vahdet Ercan da eğitim programına katılan kursiyerlerin bu işe devam ederek ilçede lale, ters lale ve zambak gibi süs bitkileri yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını diledi.

SODES tarafından finanse edilen projenin bütçesi 126.488,00 TL’dir. Otlukbeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ilçede lale, ters lale, safran ve zambak üretiminin yaygınlaştırılması için çalışmalarına devam edecek. İlçedeki proje çalışmaları İlçe Müdür Vekili Onur Koç, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden Ziraat Mühendisi Meral Aslay, Otlukbeli İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Neslihan Çelik Erkurşun tarafından yürütüldü.
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