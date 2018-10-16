Şahin: 'Dünya Gıda Günü kutlu olsun'

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin; Dünya Gıda Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.Şahin mesajında "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) her yıl 1945’te kurulduğu tarih olan 16 Ekim’i Dünya Gıda Günü...

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin; Dünya Gıda Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Şahin mesajında "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) her yıl 1945’te kurulduğu tarih olan 16 Ekim’i Dünya Gıda Günü olarak kutluyor. Birleşmiş Milletler takviminde en çok kutlanan günlerden biri olan Dünya Gıda Günü dünyada 150’den fazla ülkede etkinliklerle kutlanıyor. Ülkemizde 38. Dünya Gıda Günü kutlanacak olup, bu yılın teması "Eylemlerimiz geleceğimizdir. 2030’a kadar Dünyada açlığa son vermek mümkün." olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede açlıktan etkilenen kesimler ile herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma ihtiyacı hakkında farkındalık yaratıp eyleme geçilmesini teşvik ediyor.

Bakanlığımız güvenilir gıda konusunda gelen talepleri karşılamak için tüm Türkiye’de ALO 174 GIDA HATTI’nı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur. Gıdaya ilişkin her türlü ihbar ve şikayetlerinizi Türkiye’nin her yerinden 174’ü arayarak çağrı merkezine bildirebilirsiniz.

16 Ekim Dünya Gıda Günü vesilesiyle; insanlığın sağlık ve huzur içinde yaşadığı, beslenme ve barınma sorununun olmadığı bir dünya dilerim." dedi.