Şehit Adem Akpınar’ın ismi hatıra ormanında yaşatılacak

Türkiye-Irak sınırındaki terör operasyonu sırasında silahının kazara ateş almasıyla şehit olan sözleşmeli er Adem Akpınar için Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.

Erzincan Valiliği, Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü ile Üzümlü İlçe Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde oluşturulan “Şehit Adem Akpınar Hatıra Ormanı’nda düzenlenen törenle fidan dikimi yapıldı.

Türkiye-Irak sınırındaki terör operasyonu sırasında silahının kazara ateş almasıyla şehit olan sözleşmeli er Adem Akpınar için Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde oluşturulan hatıra ormanının fidan dikim törenine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, Erzincan Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, Şehit Adem Akpınar’ın eşi Begüm Ceren Akpınar ile babası Kenan Akpınar ve çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kur’an-ı Kerim tilavetinin verilmesinin ardından duaların okunmasıyla devam etti. Buradaki programda konuşma yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Çanakkale’de şehitlerinin kendilerine layık bir nesil bıraktıklarını belirterek, memleketi sağlam nesillere emanet ettiklerini ifade etti.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Hakan’ımız, Adem’imiz ve en son Serdar’ımız. Son 6 ay içerisinde 3 şehidimiz oldu. İkisi Üzümlü’den. Hakan kardeşimiz Ankara’da, Adem kardeşimiz Kuzey Irak’ta ve Serdar’ımız da yaklaşık 15 gün önce Kemaliye’de şehit oldu. Şehitlerimiz bu topraklara, toprakların bizim olduğunu gösterecek mühürlerimizdir. Her şehit kabri bu vatanın ilelebet Türk yurdu olduğunu ispat eden mühürdür. Kenan amca ile bugünü planlamıştık Nisan ayı içerisinde Adem’imiz için bir hatıra ormanı hazırlanmasına yönelik konuşmamız olmuştu. Ben bu hazırlığı yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün toprağa dikeceğimiz her bir ağacın bekçisi de olmanızı sizlerden rica ediyorum” dedi.

Daha sonra Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Şehit Adem Akpınar’ın eşi Begüm Ceren Akpınar ile babası Kenan Akpınar, Şehit Adem Akpınar için hatıra ormanında hazır bulunan fidanlardan bir tanesini birlikte dikip suladılar.