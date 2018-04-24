TEGV ile Eğitime koşar Adım projesi gerçekleştirildi

Eğitime Koşar Adım sloganıyla 5000 çocuğa TEGV’de eğitim desteği sağlamak üzere Artvin’den Fethiye’ye koşmaya başlayan Ahmet H. Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı TEGV Erzincan Öğrenim Birimi’nde kutladı.

Ahmet H. Uysal, çocukları eğitim ile kucaklayabilmek için Artvin’den Muğla’ya 14 ilden geçerek Anadolu’da koşuyor. Uysal, 11 Nisan’da Artvin’den başlayan projesinde şu ana kadar Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane’den geçerek Erzincan’daki TEGV Öğrenim Birimi’ne planlandığı gibi 23 Nisan’da ulaştı.

TEGV Erzincan Öğrenim Birimi’ndeki 1200 çocuğumuzun nitelikli eğitim desteğiyle buluşması amacıyla projeye bağış yapan Opet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Erzincan’da yerel ve özel idarecilerin katılımıyla çocuklarla birlikte kutladı.

Projeyi gerçekleştiren Ahmet H. Uysal ilk olarak Artvin’de koşuya başlayarak 4’üncü durağı olan Erzincan’a vardı. 46 koşu gününde toplam Bin 645 km koşarak 7 Haziran günü Fethiye’de tamamlayacak.

Proje hakkında bilgi veren TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı; “Tüm çocukların bayramını kutluyorum. Ahmet Uysal arkadaşımız geçen sene Kutuplarda TEGV çocukları için koşmuş, Siirt Pervari’nin 2 yıllık eğitim giderlerini karşılayarak yurda dönmüştü. Bu sefer daha zorlu bir projeye kalkıştı. 11 Nisan’da Artvin’de yola çıktı Bin 600 km koşacak. 7 Haziran’da koşusunu Fethiye’de sonlandıracak. Bunu yaparken de TEGV adına bir farkındalık yaparak ve aynı zamanda da bin çocuğumuzu eğitim giderlerini karşılamak üzere bir hedef koydu. Hedefinin 4’te 1’ini tamamladı. Hedefini de büyük ölçüde yakaladı. Beklentisi bu hedefi katlayarak aşmak. Çok heyecan duyuyoruz. Çok güzel ve anlamlı bir proje. Ahmet’e ve Ahmet’in nezlinde tüm eğitim birilerinde görev yapan 8 bin 500 gönüllerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Projeyi gönüllü olarak sürdüren eğitim gönüllüsü Ahmet H. Uysal ise; “Ahmet Uysal; “TEGV’in bir gönüllüsüyüm. Geçen sene Kuzey Kutup Maratonunu koşmuştum. sene Kuzey Kutup Maratonunu koşan ilk Türk oldum. Siirt Pervari öğrenim biriminin 2 yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak para toplamıştım. Bu sene de yıllardır hayalim olan Türkiye’yi boydan boya koşma hayalimi gerçekleştiriyorum. Artvin’den yola çıktım ve 14 il geçerek Muğla’ya kadar koşacağım. Şuana kadar 4 ilimizden geçip Erzincan’a geldim. Bu güzel günde Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan’da burada olmak çok güzel. TEGV’in Türkiye’de 72 tane eğitim birimi var. Nitelikli eğitim desteği alıyor çocuklarımız TEGV’de. Eğitimde eşitlik çok önemli. Çağdaş eğitim çok önemli. Dolayısı ile beni izleyenlerden takip edenlerden ricam projemi desteklemeleri. Projemiz koşar adım isimli. Bin 645 km koşuyorum. Hergün bir maraton mesafesi yol alıyorum. 46 koşu günümde koşumu tamamlayacağım. 7 Haziran günüde Fethiye’de tamamlamayı umut ediyorum. Şuana kadar 400 km’ye yakın yol aldım. Türkiye’yi tanımak için benim için güzel bir proje oldu. Beni takip edenler TEGV yazıp 3353’e mesaj gönderirlerde çocuklara destek olurlar” dedi.

Program TEGV Erzincan İl temsilciliğinde öğrenciler tarafından düzenlenen etkinlikler ile devam etti.