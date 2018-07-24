ERZİNCAN:
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24 Temmuz 2018 Salı 17:11

Türkiye’nin En Yüksek Rakımlı Dağcılık Şenliği Erzincan’da yapıldı

Erzincan’da bu yıl Esence Yedigöller Dağcılık Şenliği’nin 22.’si düzenlendi. Etkinliğe katılan yaklaşık 200 dağcı şenliğin keyfini çıkardı. 3 bin metre yükseklikte düzenlenen şenliğe Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı...

Türkiye'nin En Yüksek Rakımlı Dağcılık Şenliği Erzincan'da yapıldı
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Erzincan’da bu yıl Esence Yedigöller Dağcılık Şenliği’nin 22.’si düzenlendi. Etkinliğe katılan yaklaşık 200 dağcı şenliğin keyfini çıkardı. 3 bin metre yükseklikte düzenlenen şenliğe Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar olmak üzere çeşitli illerden gelen dağcılar ve davetliler katıldı.

Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık İhtisas Kulübü(EDKİK)tarafından düzenlenen şenliğin ikinci gününde etkinliğe katılan dağcılar, sabahın erken saatlerinde zirveye ulaşmak için yola çıktı. Zirve için yola çıkan dağcılar burada gördükleri doğal göllere ve şelalelere hayranlıklarını gizleyemediler.

EDKİK Başkanı Öğr.Gör.Yılmaz Ünal "Geleneksel olarak 22.’si düzenlenen Esence Yedigöller Dağcılık Şenliğinin en yüksek rakımlı dağcılık şenliği olduğunu belirterek, "Bu şenliğin yapılmasında sponsor olarak büyük katkısı olan başta Tunay Gıda Yönetim kurulu başkanı Sayın Sami Tuncer Kırtıloğlu’na ,gerek il dışı gerek il içinden katılan katılımcılara teşekkür ediyorum . 3 bin metre yükseklikte bulunan buzul gölleri bir doğa harikasıdır. Yaklaşık 20 ’ye yakın buzul göllerden oluşan Yedi Göller , bölge insanı için de pek çok kutsallığı içinde barındıran bir bölgedir. Bu keyfi yaşamak için sadece dağcıları değil tüm Türkiye’de doğa sevdalılarını Erzincan, Esence ve Yedi Göller’e davet ediyoruz" diye konuştu.
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