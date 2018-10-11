Uzmanından bilinçli spor yapma uyarısı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Nizamettin Koçkara, sağlık için spor yapanların karşı karşıya bulunduğu risklere karşı bilinçli hareket etmeleri uyarısında bulundu.Amatörce yapılan sağlık için spor faaliyetlerinin...

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Nizamettin Koçkara, sağlık için spor yapanların karşı karşıya bulunduğu risklere karşı bilinçli hareket etmeleri uyarısında bulundu.

Amatörce yapılan sağlık için spor faaliyetlerinin gerekli ısınma hareketleri yapılmadığı takdirde vücutta ciddi yaralanmalara yol açacağı konusunda uyarılarda bulunan Dr. Nizamettin Koçkara, en çok halı saha ve fitnes salonlarında ki yaralanmalara dikkat çekti.

Dr. Nizamettin Koçkara, her yaşta spor yapan insan sayısının hızla artması nedeniyle diz bağ yaralanmaları ve boyun bölgesinde ki yaralanmaların giderek arttığına dikkat çekerek sportif faaliyet yapanlara uyarılarda bulundu.

Koçkara açıklamasında; “Biz hastanelerde ortopedi hekimleri olarak spor yaralanmalarını çok sık görmekteyiz. Çok fazla amatörce yapılan halı sahada ki futbol faaliyetinde çok fazla sakatlanma vakası görüyoruz. Bazen büyük problemler meydana geldiği hatta ameliyatla sonuçlanan vakalar görüyoruz.

Halı sahalarda yapılan sportif faaliyetler sonrasında en çok gördüğümüz problemler ayak bileği ve diz yaralanmaları. Ayak bileğinde dış yan bağları yaralanmaları en çok gördüğümüz sakatlanmalar. Diz yaralanmalarında menüsküs ve ön çapraz bağ yaralanmaları oldukça sıkıntılı olup tedavisi çoğu zaman ameliyata duyulan yaralanmalardır. Uygun egzersiz hareketleriyle bu yaralanmaların önüne geçebiliriz sportif faaliyetlerimiz yaparken. Sportif faaliyete başlamadan önce en az 15 dakika eklemleri ve kaslarımızı ısındırarak esnetmeliyiz. Bunun dışında varsa başka bir sağlık sorunu bunların önlemini alarak spor faaliyetlerimizi yapmalıyız.

Bir diğer konuda bireysel olarak yapılan amatör sporlarda spor salonlarında ki fitnes, vücut geliştirme faaliyetlerinde yine önemli sorunlar meydana gelmektedir. Burada en çok karşılanan borun ise omuz ve boyun problemleridir. Bu spor faaliyetlerini yaparken de profesyonel destek alarak bu yaralanmaların önüne geçilebilir. Bu tür yaralanmalarda hastada ciddi sorunlara neden olmaktadır. Bu faaliyetler yapılacaksa profesyonel yardım alınmalıdır” dedi.