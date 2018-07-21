ERZİNCAN:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:18

Vakıflar İşhanı önüne tarihi çeşme yapılıyor

Erzincan’da 1901 yılında, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın tahta çıkışının 25. yılı anısına, 4. Ordu Komutanı Müşir Zeki Paşa tarafından Erzincan halkının desteğiyle yaptırılan, 1939 depreminde yıkılan tarihi çeşmeyi Erzincan Belediyesi...

Vakıflar İşhanı önüne tarihi çeşme yapılıyor
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Erzincan’da 1901 yılında, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın tahta çıkışının 25. yılı anısına, 4. Ordu Komutanı Müşir Zeki Paşa tarafından Erzincan halkının desteğiyle yaptırılan, 1939 depreminde yıkılan tarihi çeşmeyi Erzincan Belediyesi orijinal haliyle yeniden yapıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy yaptığı açıklamada “Seçimlerde görevi devir aldığımızda 1939 Erzincan depremi öncesindeki tüm tarihi eserleri gün yüzüne çıkarma sözü verdik. Eski Erzincan olarak bilinen bölgeyi özel proje alanı olarak ilan ettik. Bu bölgede çalışmalarımızı başlattık. Dörtyol’da da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şuanda Vakıflar İş Hanı’nın önündeyiz burası Erzincan’ın merkezi bir bölgesi. Burada bir tarihi eseri sergilemek istedik o nedenle de tarihçilerle araştırmacılarla bir araya geldik ve istişareler yaptık. Sultan 2. Abdülhamit Han’ın tahta çıkışının 25. Yıl anısına o dönemin 4. Ordu Komutanı Müşir Zeki Paşa tarafından 1901 yılında Erzincan halkının desteğiyle bir çeşme yaptırılmış. Fakat bu çeşme zamanla depremlerle farklı nedenlerle yok olmuş. Bu hatıra adına biz bu çeşmeyi tarih kitaplarından buldurduk ve nihayetinde orijinal olarak gün yüzüne çıkardık bütün hemşehrilerimizin görebileceği ve istifade edebileceği bir noktaya yapmak istedik. Bu gün Vakıflar İş Hanında bunu sergiliyoruz. Hemşehrilerimize hiçbir zarar vermeden üç gündür bu çeşmenin inşaatı devam ediyor. Tarihi dokusuna birebir uyan orijinal taştan yapılacak olan bu çeşmenin açılışını inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde hemşehrilerimizle birlikte yapacağız ve hizmete sunmuş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Dedi.
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