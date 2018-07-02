ERZİNCAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:54

Yüzlerce Kalem Seti ihtiyaçlı öğrenciler için toplandı

Erzincan’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gönüllü gençleri “Genç Dönüşüm Projesi” kapsamında Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı tarafından hafta sonu yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda çıkan öğrencilerden...

Yüzlerce Kalem Seti ihtiyaçlı öğrenciler için toplandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Erzincan’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gönüllü gençleri “Genç Dönüşüm Projesi” kapsamında Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı tarafından hafta sonu yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda çıkan öğrencilerden kalem setleri topladı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği projede toplanan kalem setleri ihtiyaç sahiplerine gönderilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü ‘Genç Dönüşüm Projesi’ 81 ilde gençlik merkezlerinde uygulanmaya devam ediyor. “Tek Kullanımlık Sanma, Çöpe Atmaya Kalkma” sloganıyla yola çıkan proje, ihtiyacı olan öğrencilere kırtasiye malzemesi sağlıyor. Proje kapsamında Erzincan Gençlik Merkezi, gençlik liderleri gençlik gönüllüleri ile birlikte Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na katılan öğrencilerden ÖSYM’nin dağıttığı kalem setlerini topladı. Setleri kutuya atan öğrenciler de, projeye katkı sağladıkları için memnuniyetlerini ifade etti. Gönüllü gençler proje sayesinde gençlerle ihtiyaç sahibi çocuklar arasında köprü olduklarını ve bu durumdan oldukça gurur duyduklarını söyleyerek, “Gençler hem kendini ifade etme olanağı hem de yardımda bulunma şansı bulmuş oluyorlar. Bize böyle bir projede yer alma fırsatı sunduğu için bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz.” dediler. Toplanan kalem, açacak ve silgilerin ihtiyacı olan çocuklara dağıtımın devam edeceğini belirten yetkililer “Bu kalem setlerini atmaktansa başka birinin işine yarayacak şekilde değerlendirilecek olması çok güzel oluyor. Çocuklar hediye aldıkları ve kendilerini düşünen birileri olduğunu gördükleri için çok seviniyorlar.” İfadelerine yer verdiler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku