2026 Kış Olimpiyatları hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor

Türkiye’den Erzurum’un aday adayı olduğu ve 7 ülkenin yarıştığı 2026 Kış Olimpiyatları öncesinde Vali Seyfettin Azizoğlu başkanlığında hazırlık toplantısı yapıldı.Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden (IOC) bir heyetin, 2026...

Türkiye’den Erzurum’un aday adayı olduğu ve 7 ülkenin yarıştığı 2026 Kış Olimpiyatları öncesinde Vali Seyfettin Azizoğlu başkanlığında hazırlık toplantısı yapıldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden (IOC) bir heyetin, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nı düzenlemek için aday olmak isteyen kentlerin değerlendirileceği diyalog sürecine resmi başvuru yapan Erzurum’a Mayıs ayında gelerek, inceleme yapacağını belirten Vali Azizoğlu, ilgili kurum yetkilileri ile birlikte komitenin yapacağı çalışmaları gözden geçirdi.

Valilik toplantı salonunda slayt eşliğinde konu ile ilgili bilgi veren Gençlik Spor Bakanlığı Temsilcisi Necati Kaplan, Olimpiyat programında olması gereken spor branşlarını anlattı.

Kaplan, “Kış Olimpiyatlarında 7 kar sporları, 5 buz sporları, 3 kızak sporları olmak üzere 15 branşımız var. Kayaklı koşu, alp disiplini, kayakla atlama, snowboar, biatlon, kuzey kombine, serbest tür kayak, buz pateni, buz hokeyi, sürat pateni, curling, tekli, ikili ve dörtlü kızak. Bunların hepsi olimpiyat programında yer alan branşlardır. Erzurum için büyük avantaj; hava limanının kayak merkezlerine, tesislerinde birbirine olan yakınlığıdır” dedi.

Vali Azizoğlu da Erzurum’un 2011 yılından beri çok sayıda üst düzey organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade ederek, hepsinden de yüzünün akıyla çıkmayı başardığını, 2026 Kış Olimpiyatları için de gerekli çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.