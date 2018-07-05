5. Geleneksel Yaz Spor Okulları açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sportif projelerinden biri olan Yaz Spor Okulları’nın beşincisi düzenlenen törenle açıldı.

Olimpiyat Park’ta düzenlenen 5. Geleneksel Yaz Spor Okulları’nın açılış töreninde konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “İnsanların toplum kurallarına uygun olarak yaşayabilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, sağlıklı olması, düşünce gelişiminin yanında, bedensel gelişimine de bağlıdır. Bedensel yönden sağlıklı olan kişiler, takım çalışmasına duyarlı, milli ve manevi ilkeleri benimsemiş, vatanını ve milletini seven bireyler olarak topluma fayda sağlamaktadır. İşte bu düşünceden hareketle 4 yıl önce hayata geçirdiğimiz yaz ve kış mevsiminde devam eden Spor Okulları ile şimdiye kadar yaklaşık 40 bin yavrumuzu sporla buluşturduk” dedi.

Yaz Spor Okulları’nın bu yıl 16 branşta gerçekleştiğini hatırlatan Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Yaz Spor Okulları, 16 branşta gerçekleşiyor. Futbol, basketbol, yüzme, voleybol, tenis, karate, jimnastik, golf, masa tenisi, kano, bisiklet, okçuluk, güreş, kick boks ve buz pateni branşlarına katılan 5 bin yavrumuz, boş vakitlerini spor yaparak geçirecek ve böylelikle kötü alışkanlıklardan uzaklaşacak. 7-14 yaş aralığındaki çocukların katıldığı, yiyecek, ücretsiz malzeme temini ve servis imkânının sağlandığı Yaz Spor Okulları, iki buçuk ay sürecek. Yardımcı uzmanlarla birlikte yaklaşık 30 antrenörün gözetiminde spor yapacak olan çocuklarımız arasında yetenekli olanlar, velilerimizin istek ve onayıyla spor kulüplerinin altyapısına kazandırılacak. Görüldüğü gibi birçok amacı barındıran Yaz Spor Okulları ile geleceğimizin teminatı olan yavrularımız, sporun fair play ruhuyla buluşarak hayatta daha da başarılı olacak.”

“Erzurum Avrupa’nın en aktif spor şehridir”

Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum’un Avrupa’nın en aktif spor şehri olduğunu ifade etti. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana sporda hamle yatırımlarla Erzurum’u marka bir kent haline getirdik. 117 ulusal 34’te uluslararası organizasyonla Erzurum Avrupa’nın en aktif spor şehri oldu. Olimpiyat kentinde kulüpleşme ve tesisleşmeye büyük bir önem verdik. Erzurumspor Tesisleri, Er Meydanı, golf sahaları, alttan ısıtmalı futbol sahaları, 6 açık 3 kapalı tenis kortu, 2 yarı olimpik yüzme havuzu, 2 spor salonu, 1 basketbol, 1 voleybol sahası, trafik eğitim pisti, 6 fitness salonu, 2 güreş antrenman sahası ve daha ismini sayamayacağım toplam 50’yi aşkın tesisi ilimizin spor hayatına sunduk. Olimpiyat kentinin takımını 3 yılda 3 kupa alarak bir Dünya başarısına imza attık. Erzurumspor’u Süper Lig’e çıkardık. Nasıl ki takımımızı şampiyon yaptıysak bu kadim şehri şampiyon şehirlerin yer aldığı Süper Kentler klasmanına çıkaracağız. Bizlere olan destek ve duanızla inşallah bu şehrin gelişim ve değişimi her alanda devam edecek.”