AB Bilgi Merkezi’nden, “Edebiyat” konulu söyleşi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) AB Bilgi Merkezi, düzenlediği bir etkinlikle yazar Serkan Türk’ü lise öğrencileriyle bir araya getirdi.Unesco Hoşgörü ödüllü Hemşin Pastanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte yazar Serkan Türk, Türk...

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) AB Bilgi Merkezi, düzenlediği bir etkinlikle yazar Serkan Türk’ü lise öğrencileriyle bir araya getirdi.

Unesco Hoşgörü ödüllü Hemşin Pastanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte yazar Serkan Türk, Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle, “Avrupa Edebiyatında Türkiye” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Çok sayıda öğrencinin büyük bir dikkatle dinlediği söyleşide yazar Serkan Türk, Avrupa’da yaşayan şair ve yazarların eserlerinden örnekler vererek, genel anlamda Batının, özelde ise Avrupa edebiyatının Türkiye’ye bakışıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Türk, söyleşinin ardından öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.