ERZURUM:
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14 Ekim 2018 Pazar 11:31

Afganlı öğrencilerden Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören Afganistanlı öğrencilerden oluşan bir grup Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.Atatürk Üniversitesinin farklı kültürleri bir araya getirdiğini ve bu sayede dünya üniversitesi...

Afganlı öğrencilerden Rektör Çomaklı'ya ziyaret
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Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören Afganistanlı öğrencilerden oluşan bir grup Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesinin farklı kültürleri bir araya getirdiğini ve bu sayede dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Rektör Çomaklı, Erzurum’un dünyaya açılan kapısı olduklarını dile getirdi. Uluslararası öğrencilerin misafirleri olmasının yanı sıra aynı zamanda üniversitenin, şehrin ve ülkenin tanıtım elçileri olduğunu kaydeden Rektör Çomaklı, öğrencilerin görüş, öneri ve isteklerini dinledi.

Afganistan uyruklu öğrencilere yönelik talep ve istekleri dile getiren öğrenciler, Rektör Çomaklı’nın kendilerine her daim destek olduğunu belirttiler. Atatürk Üniversitesinde okumaktan duydukları mutluluğu dile getiren öğrenciler, kendilerine gösterilen yakın ilgi ve alakadan oldukça memnun olduklarını belirterek başta Rektör Çomaklı olmak üzere tüm üniversite çalışanlarına teşekkür ettiler.
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