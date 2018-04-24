Afrin şehidi Burak Tatar’ın isimi kütüphane de yaşatılacak

Zeytindalı Operasyonu kapsamında gönüllü gittiği Afrin’de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Erzurumlu UMKE görevlisi Burak Tatar’ın isimi Erzurum’un Çat İlçesi Soğukpınar İlköğretim Okulu Kütüphanesinde yaşatılacak.

AK Parti Çat Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Çat Soğukğınar İlköğretim Okuluna kazandırılan Kütüphaneye Afrin Şehidi Burak Tatar’ın ismi verildi. İlçe Başkanı Bünyamin Yıldız, oluşturdukları kütüphanelerin bir nevi sosyal sınıf olduğunu söyledi. Kütüphanelerde spor ve okuma köşeleri de yapıldığını kaydeden Yıldız, amaçlarının bölge çocuklarının daha çok kitapla tanışmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Çat Soğukpınar İlköğretim Okulu Kütüphanesine Afrin Şehidimiz Burak Tatar’ın ismini verdik. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklara bulaşmasını, uyuşturucu gibi alışkanlıklar edinmelerini önlemek amacıyla bu tür çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu değerli yardımlarla, bol kitap okuyan nesiller yetişecek. Gençlerimiz ne kadar çok kitapla haşır neşir olursa, o kadar sağlıklı bir nesil yetişecektir. Şehit Burak Tatar Kütüphanesinde emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.