ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 08:49

Afrin şehidi Burak Tatar’ın isimi kütüphane de yaşatılacak

Zeytindalı Operasyonu kapsamında gönüllü gittiği Afrin’de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Erzurumlu UMKE görevlisi Burak Tatar’ın isimi Erzurum’un Çat İlçesi Soğukpınar İlköğretim Okulu Kütüphanesinde...

Afrin şehidi Burak Tatar'ın isimi kütüphane de yaşatılacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Zeytindalı Operasyonu kapsamında gönüllü gittiği Afrin’de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Erzurumlu UMKE görevlisi Burak Tatar’ın isimi Erzurum’un Çat İlçesi Soğukpınar İlköğretim Okulu Kütüphanesinde yaşatılacak.

AK Parti Çat Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Çat Soğukğınar İlköğretim Okuluna kazandırılan Kütüphaneye Afrin Şehidi Burak Tatar’ın ismi verildi. İlçe Başkanı Bünyamin Yıldız, oluşturdukları kütüphanelerin bir nevi sosyal sınıf olduğunu söyledi. Kütüphanelerde spor ve okuma köşeleri de yapıldığını kaydeden Yıldız, amaçlarının bölge çocuklarının daha çok kitapla tanışmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Çat Soğukpınar İlköğretim Okulu Kütüphanesine Afrin Şehidimiz Burak Tatar’ın ismini verdik. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklara bulaşmasını, uyuşturucu gibi alışkanlıklar edinmelerini önlemek amacıyla bu tür çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu değerli yardımlarla, bol kitap okuyan nesiller yetişecek. Gençlerimiz ne kadar çok kitapla haşır neşir olursa, o kadar sağlıklı bir nesil yetişecektir. Şehit Burak Tatar Kütüphanesinde emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku