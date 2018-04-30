ERZURUM:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 09:10

AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz’den Berat Kandili mesajı

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Öz, ilahi rahmetin tecelli ettiği bugünün İslam ve insanlık âlemine hayırlara vesile olması temennisinde bulunduğu mesajında,"Berat Kandil’ini...

AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'den Berat Kandili mesajı
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AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Öz, ilahi rahmetin tecelli ettiği bugünün İslam ve insanlık âlemine hayırlara vesile olması temennisinde bulunduğu mesajında,

"Berat Kandil’ini idrak etmenin manevi huzurunu yaşıyoruz. İlahi rahmetin tecelli ettiği Berat Kandili, aynı zamanda başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının habercisidir. Sevgili Peygamberimizin de buyurduğu gibi Berat Gecesi tövbelerin ve duaların kabul edildiği bir gündür.

Bizler birer mümin olarak bu geceyi her yönüyle iyi değerlendirmeliyiz. Berat gecesi, Allah’ın affına mazhar olmanın yanında, bizlere affedici olmayı da hatırlatır. Bu gün bir diğer yönüyle, kırılan kalpleri onarma, insanlar arasındaki kin ve nefret duygularını öteleme günüdür. Gelin bu günde, unuttuğumuz değerlerimizi yeniden gözden geçirelim ve yeniden hatırlayalım. Rahmet ve bereketin sağanak bir şekilde üzerimize yağacağı bu gecenin en güzel şekilde değerlendirilmesini temenni ediyorum.

Hatırladığımız bu değerlerimizi, insanlığın mutlu ve huzurlu olması için yaşatalım. İyiliğin, sevginin ve saygının egemen olduğu bir dünya için ele ele, gönül gönüle sorumluluklarımızı yerine getirelim.

Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, Tüm İslam âleminin, milletimizin mübarek Berat Kandil’ini tebrik eder, kandilin tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesine vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim" ifadelerine yer verdi.
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