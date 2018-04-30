Akgüloğlu’na yeni görev

Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasının öncülüğünde Erzurum’da 31.si düzenlenen Anadolu Odaları Platform toplantısında Mali müşavirlerin ve muhasebeci mesleğinin sorunları masaya yatırıldı. Erzurum SMMMO Başkanı Orhan Akgüloğlu, Mesleki Politikaların ve hedeflerin belirlenmesinde katkı sağladığına inandığımız bu toplantıların daha güçlü ve geniş kapsamlı bir şekilde devam etmesinin önemine değindi.

27-28 ve 29 Nisan tarihlerinde Erzurum Palandöken Dağı’nda bir otelde gerçekleşen Türkiye’deki oda başkanları ve TÜRMOB üyelerinin katılımı ile gerçekleşen platform toplantısı sonrasında platform başkanlığına Erzurum SMMMO (Serbest Muhasebeciler Odası) Başkanı Orhan Akgüloğlu getirildi.

“15 Temmuzun izlerini silmeye çalışıyoruz”

Bulunduğumuz coğrafyayı “vatan” kılmak için canını vermiş, toprağa düşmüş kahraman şehitleri ve aziz gazilere şükran borcu olduğunu söyleyen Erzurum SMMMO Başkanı Orhan Akgüloğlu, Mesleki Politikaların ve hedeflerin belirlenmesinde katkı sağladığına inandıkları bu toplantıların daha güçlü ve geniş kapsamlı bir şekilde devam etmesinin gereğine değindi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında şehit ve gaziler arasında hem siviller ve hem de kolluk kuvvetlerinden birçok vatandaşımız mevcut olduğunu anlatan Akgüloğlu, “Bu bağlamda başta Aziz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişten günümüze ülkemiz için, bayrağımız için, demokrasimiz için ve bu ülke evlatlarının Aziz bildiği tüm kıymetler için toprağa düşmüş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize büyük bir minnet ve vefa ile tez zamanda sağlık temenni ediyorum. Ülkemiz, Aziz Vatanımız 15 Temmuz 2016’dan beridir çok olağan olmayan koşullar çerçevesinde bir milli duruş sergilemeye ve uğradığı ihanetlerle mücadele etmeye çalışmaktadır. Devlet aklının doğal refleksi ve Anayasanın amir hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Hal ilan edilmiş ve bu çerçevede tedbirler alınmaya da devam edilmiştir. Ancak bu noktada önemli bir konuyu da dile getirmek önemlidir, Devlet Aklı bu süreçte görevlendirdiği kişilerin hukuk normlarına dayanarak hareket edeceğini beklemiş ve tüm yöneticilerin adaletten ayrılmadan hassas bir şekilde konuya yaklaşacağını çünkü bunun Devlet olmanın bir gereği olduğunun ilgililerce bilindiğini düşünmüş ve böyle kabul etmiştir” diye konuştu.

“Platform toplantıları mesleki politikalara kazanç sağlıyor”

31. Anadolu Odaları toplantısını güzel ilimizde Cumhuriyet şehrinde yapmanın mutluluğu içinde olduklarını söyleyen SMMMO Başkanı Akgüloğlu, “Bunları yapanlar aslında sadece Platform toplantısını Kadim şehrimizde yapmamızı sağlayan platform mensubu oda başkanlarıma huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim. Mesleki Politikaların ve hedeflerin belirlenmesinde katkı sağladığına inandığımız bu toplantıların daha güçlü ve geniş kapsamlı bir şekilde devam etmesini arzu ediyor diliyorum. Son Anadolu Odaları Platformu toplantısından bugüne meslekte nelerin değiştiğine bakacak olursak temel olarak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi’nin henüz tam anlamıyla uygulanabilirlik elde edemediği görülmektedir. Bununla birlikte 29 Temmuz 2017’de Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartlarının (BOBİFRS) yayımlandığı görülmektedir. Bilindiği üzere daha öncesinde KOBiFRS yayımlanmış küçük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standartları belirlenmiş idi ancak daha sonrasında bu standartlar mülga edilerek şimdi BOBİFRS’ nin kabul edildiği bu çerçevedeki işletmelerin uymaları gereken standartların belirlendiği ve bu kapsamdaki işletmelerin finansal raporlamasının daha fazla önemsendiği söylenebilir” dedi.

“Meslek mensuplarımızın donanımlı olması amaçlanıyor”

31. Anadolu Odaları Platformu toplantısında Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mesleğinin sorunlarının çözümünde izlenmesi gereken yolların göz ardı edilmemesini anlatan Akgüloğlu, “Bunun en temel sebebi uluslararası finansal raporlama standartlarından esinlenerek düzenlenen bu standartların uygulanabilirliğinde önemli miktarlarda eğitilmiş personel ve kaynak ihtiyacının Büyük ve Orta Boy İşletmelerce karşılana bilirliğinin daha rasyonel olması söylenebilir. Elbette bu git-geller meslek mensuplarının daha donanımlı, daha günceli takip eden ve sürekli eğitime açık olmasını da gerekli kılmaktadır. Bu noktada oda yönetimlerine önemli görevler düşmekte oda mensuplarının ihtiyaç duydukları veya duyacakları gerekli eğitimleri şekillendirme, programlandırma ve gerçekleştirme gibi yükümlülükleri beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede şu noktayı belirtmekte fayda görüyorum gün geçmiyor ki Kamu Gözetim Kurumu bir standartta revizyon, düzenleme veya yeni bir standart yayımlayarak önceki standartlarda bir değişiklik yapmasın bu durum bile meslek mensuplarının ne kadar hareketli, değişiklikleri yakından takip etmesi gerektiğini devingen olması gerektiğini göstermektedir” şeklinde konuştu.

“Denetim Odaklı hale geliyoruz”

Serbest Muhasebecilik ve Mali müşavirlik mesleğinin sürekli gelişmekte ve gelecekte daha “denetim” odaklı hale geldiğini hatırlatan Akgüloğlu, “O halde meslek mensuplarının yine bu kişisel gelişimleri çerçevesinde Türkiye Denetim Standartlarına da kayıtsız kalmaması gerekmektedir. Yine gelişen mesleğimiz içerisinde meslek mensubunun bir önemli görevi de hizmet verdiği müşterilerine danışmanlık yapabilmesidir. Bu noktada da meslek mensubu günceli yakından takip etmelidir. Örneğin; son dönemlerde yabancı para paritelerindeki önemli artışlar aslında meslek mensubunu şaşırtmış olmamalıdır. Çünkü günceli takip eden, edebilen bir meslek mensubu Aralık 2017’de devletin 6 aylık yabancı para cinsinden borçlanmasında dolar kurunu 4,11 olarak beyan ettiğini ve devletin borçlanırken Haziran 2018’de doların bu seviyelerde olabileceğini öngördüğünü daha o günden yabancı para ile işlem yapan müşterilerine bildirmiş olmalı ki müşterisi konuyu değerlendirsin ve gerekiyorsa kendisini bu olası (en azından devletin olası gördüğü ve beklediği) kur artışından korumak adına opsiyon piyasasından gerekli yabancı parayı sabitleyecek işlemlere yönelmesini sağlayabilirdi. Meslek mensubunun bu tür gelişmeler karşısında şaşırması veya sıradan tepkiler vermesi kabul edilemez. El betteki bu tür gelişmelerin izlenmesi ve olası sonuçlarının yorumlanması işletmenin veya işletmelerin sorumluluğundadır. Ancak bilindiği üzere bir çok işletme bu konular için ihtisaslaşmış veya özel bir birim oluşturamamaktadır. Bu nedenle günümüz fark oluşturacak meslek mensubu profili içerisinde artık bu tür danışmanlık kapsamında değerlendirilebilecek bilgileri müşterilerine sunan meslek mensupları öne çıkmakta ve temayüz etmektedir” dedi.

Meslek mensupları gönüllerince eğlendi

Akşam saatlerine kadar süren Platform toplantısı sonrasında düzenlenen baloda İstanbul TRT sanatçılarından Merve Kayacan ve Ankara TRT sanatçısı Mustafa Acar, birbirinden güzel türküleri seslendirdiler. Meslek mensuplarının geç saatlere kadar eğlenerek stres atıp gönüllerince eğlendiler.