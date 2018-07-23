ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:38

Aksoy, Boğaziçi kıtalararası yüzme yarışmasında dereceye girdi

Gençlik Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Daire Başkanı Rahmi Aksoy, yüzmede derece yaptı.Oltulu Aksoy yüzme sporunu geç öğrenmesine rağmen yüzmede yapmış olduğu derece ile gençlere adeta taş çıkarttı.50 yaşında yüzmeyi...

Aksoy, Boğaziçi kıtalararası yüzme yarışmasında dereceye girdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Gençlik Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Daire Başkanı Rahmi Aksoy, yüzmede derece yaptı.

Oltulu Aksoy yüzme sporunu geç öğrenmesine rağmen yüzmede yapmış olduğu derece ile gençlere adeta taş çıkarttı.

50 yaşında yüzmeyi öğrenip bu sene 30.su düzenlenen Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışmasında 1.18 dakikayla kendi yaş gurubun da dereceye girdi.

Yarışlara 52 ülkeden 2 bin 400 yarışçı katıldı. Yarışın elemeleri iki ay önce yapıldı. Elemelerde 800 metreyi 16 dakikanın altında yüzebilenler yarışmaya katılabildi.

Yarışmaya eski bakanlardan Kürşat Tüzmen’de katılarak yarışı tamamladı. Bürokrat olarak katılan ikinci yarışmacı ve Gençlik Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Daire başkanı Rahmi Aksoy bundan sonraki yüzme yarışlarında çok daha iddialı olduğunu belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku