ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 12:18

Alim: “Enflasyonla mücadelede önce küçüğü düşün ilkesi Ekonomimiz için kritik önem taşımaktadır”

Erzurum İPEKYOLU Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na ilişkin olarak bir değerlendirme...

Alim: 'Enflasyonla mücadelede önce küçüğü düşün ilkesi Ekonomimiz için kritik önem taşımaktadır”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Erzurum İPEKYOLU Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na ilişkin olarak bir değerlendirme yaptı.

İPEKYOLUSİFED Başkanı Alim konuyla ilgili açıklamasında, Enflasyonla mücadelenin, sıkı para ve maliye politikası ekonomimiz için kritik önemde olduğunu belirterek, “Türkiye’nin önüne koyduğu makro tedbirlerin başarılı olabilmesi ve kalkınma odaklı sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında enflasyonla topyekûn bir mücadelenin ortaya konmasının yerinde bir adım olduğunu düşünüyoruz. Özellikle KDV iadelerinin hızlandırılması ile işletmelerimizdeki nakit sıkışıklığını gidermeye yönelik yaklaşımın da ‘Önce Küçüğü Düşün İlkesi’ çerçevesinde ele alınması yerinde olacaktır. Programın katma değerli üretim ve ihracat odaklı olmasını da ayrıca memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Enflasyonla mücadelenin esası olan ‘sıkı para ve maliye politikası’ ile güven ortamının tesisi ve artırılmasına yönelik, bu programın YEP çerçevesinde ekonomimize pozitif katkı sağlaması en büyük temennimizdir. İş dünyası olarak her türlü destek ve katkıyı vermeye hazırız.” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku