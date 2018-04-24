ALS ’meydan okuması’ ölümle bitti

Artvin Yusufeli’nde sosyal medya üzerinde ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için ‘meydan okuyorum’ diyerek dereye atlayan arkadaşını kurtarmak isteyen genç kız hayatını kaybetti.

Üzücü olay önceki gün Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Narlık Demirköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Öğretmen Lisesi son sınıf öğrencisi Melisa Kazan arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıktı. Dere kenarına geldiklerinde cep telefonunu çıkaran Melisa Kazan, Ayşe adlı bir arkadaşını görüntülemeye başladı. Arkadaşının, "buradan sana meydan okuyorum" diyerek suya atlamasıyla hafta sonu tatili bir anda kabusa dönüştü. Melisa’nın çektiği görüntülere anbean yansıyan olayda genç kız suda çırpınmaya başlarken, arkadaşları da "Ayşe, Ayşe" diyerek çığlıklar atmaya başladı. Görüntünün sonlanmasıyla birlikte arkadaşını kurtarmak için hamle yapan ve elini uzatan Melisa Kazan, dengesini kaybedince sulara kapıldı. Bu sırada Ayşe dere kenarında otlara tutunarak diğer arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarılırken, talihsiz Melisa boğularak hayatını kaybetti. Çığlıklar üzerine bölgeye gelen vatandaşlar Melisa’nın cansız bedenini sudan çıkardı. Jandarmanın incelemesinin ardından genç kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Melisa’nın ölümü Erzurum’un Uzundere ilçesini yasa boğarken, genç kızın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Uzundere ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde defnedilecek.