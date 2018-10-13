Oltu Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Amatör masa tenisi turnuvası sona erdi.Oltu Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 8-14 Ekim Amatör Spor haftası kurumlar arası masa tenisi turnuvasına 14 sporcu katıldı. Oltu spor salonunda düzenlenen...

Oltu Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Amatör masa tenisi turnuvası sona erdi.

Oltu Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 8-14 Ekim Amatör Spor haftası kurumlar arası masa tenisi turnuvasına 14 sporcu katıldı. Oltu spor salonunda düzenlenen turnuvada çok çekişmeli maçlar olurken Beden Eğitimi Öğretmeni Gürkan Çil rakibi Cebrail Koçak’ı 3-2 mağlup ederek masa tenisinde birinci olurken ikinci Cebrail Koçak üçüncü ise Hüseyin Yılmaz oldu.

Dereceye giren sporculara Oltu Gençlik Merkezi Spor Müdürü Ömer Bektaş kupa verdi. İlçe Gençlik Spor Müdürü Bektaş, “Bu tür organizasyonlar sürekli olarak yapıyoruz. Amacımız halkımıza sporu sevdirmek özellikle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Yapılan turnuvalarımızda sporcularda izleyicilerde hoş vakitler geçirmekteler. Turnuvaya katılan bütün sporcuları kutluyorum” dedi.