Amatör Spor Haftası kutlandı

Erzurum GSİM ile ASKF’nin birlikte organize ettiği Amatör Spor Haftası, spor gösterileri ile kutlandı. Uluslararası müsabakalarda başarılı olan sporcular ve antrenörleri plaketle ödüllendirildi.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü...

Erzurum GSİM ile ASKF’nin birlikte organize ettiği Amatör Spor Haftası, spor gösterileri ile kutlandı. Uluslararası müsabakalarda başarılı olan sporcular ve antrenörleri plaketle ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Türkiye’de 81 ilde yapılan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsında Erzurum’da spor gösterileri ve ödül töreni yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tafındanda Yakutiye Spor Salonu’nda düzenlenen spor gösterileri ve ödül töreni nefes kesti.

Judo, karate ve taekwondocular görsel şov yaparken, güreşçilerde Türk Bayraklı kule gösterisi yaptı.

Törenlerin ardından 2018 yılı içerisinde uluslararası arenada derece elde eden sporculara plaket verildi. BB Erzurumspor ve Yakutiye Belediyespor futbol takımları da ödüllendirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bar Ekiplerinin gösterisi de ayakta alkışlandı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, ASKF Kutlama töreninde açılış konuşması yaptı.

Taşkesenligil, “Hızla değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde sporun yeri ve önemi artmış, sporun kitlelere ulaştırılması daha da önem kazanmıştır. Bu anlamda sporun yaygınlaştırılması, bireylerin spora aktif katılımlarının sağlanması ve tüm halkın spor aktiviteleri ve organizasyonlara yönlendirilmesi de devlet politikası haline gelmiştir. Sporun başlıca amacı eğlenerek, keyif alarak kişinin enerjisini atması sosyal ve kültürel anlamda aktiviteler gerçekleştirmesidir” dedi.

Güçlü ve sporda başarılı olan devletlerin bütçelerinin önemli miktarını spora ayıran devletler olduğunun altını çizen Taşkesenligil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Sporda güçlü olan devletler, sporcuları da çocukluktan alıp yetiştiren, onları ana kucağından hemen spora yönlendirip o günden sonra bütün hayatını denetim altında spor yaptırarak, her türlü imkanı vererek yetiştiren devletlerdir. Özgüveni yüksek, sorgulayan, araştıran, ruhsal, bedensel ve psikolojik olarak güçlü bireyler yetiştirmek istiyorsak çocuklarımızı spora, sanata, müziğe tiyatroya, sosyal ve kültürel etkinliklere muhakkak yönlendirmemiz gereklidir. Sporun sağlıklı yapılabilmesi için tesisleşmenin öneminin bilinmesi gerekir. İlimizde 2011 Üniversiade ile başlayan spor tesisi yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Yapılan bu tesisler sayesinde bir sporcunun bir şehri, bir şehrin de bir ülkeyi gururlandırdığına şahit oluyoruz.”

Erzurum’da Bölgenin en büyük havuzu, Türkiye’nin en uzun pistlerine sahip kayak merkezi olduğuna işaret eden GSİM Müdürü Taşkesenligil, “Buz salonlarının bulunması ile bu alanda çok şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi bir adım daha ileri giderek Sizi, tanıdığınız bildiğiniz, konuştuğunuz komşuluk ettiğiniz insanlarla beraber bu vesileyle bütün spor tesislerimize ve spor faaliyetlerimize davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bütün camianın saygıdeğer protokolün ve basın mensuplarının Amatör Spor Haftasını kutluyor saygılarımı sunarım” dedi.

Büyükşehir sporun en büyük destekçisi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Taşvlaşoğlu ise yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesi’nin Erzurum’da sporun en büyük destekçisi olduğunu belirterek, Başkan Mehmet Sekmen sayesinde sporda ve spor tesislerinde atılım yaptıklarını söyledi. Tavlaşoğlu, “Bugün mevcut yüksek irtifa kamp merkezi ile Erzurum’un yaz futbol turizmine hizmet veriyoruz. Futbol takımımız ve güreş takımımız şehrimizi en iyi şekilde temsil etmektedir. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in destekleri ile üç yılda üç şampiyonluk yaşayarak, Süper Ligde oynayan bir takımımız var. Belediye Başkanımız Sayın Sekmen, amatör spor dallarında başarılı olan her sporcuya da destek vermektedir” dedi.

ASKF ödülleri spora katkı sağlar

Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin Doğan da, AKSF haftası kutlamaları ve ödül töreninde olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bende bir sporcuyum. Uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcularımızı ve onların antrenörleri ile kulüp yöneticilerini tebrik ediyorum. ASKF’nin bu ödülleri spora katkıyı artırır, sporcunun moral motivasyonunu yükseltir” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Saadettin Doğan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Erciş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, AFAD Müdürü Selahattin Karslı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, ASKF Genel Sekreteri Burhanettin Andiç ve diğer davetliler başarılı sporcuların plaketleri ile hediyelerini verdi. GHSİM Spor Şube Müdürleri Murteza Cengiz, Şinasi Polat, Bülent Taşkesenligil, Güngör Şenses, Letif Arslan, Memet Gözütok ile Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Aziziye İlçe Müdürü Osman Hancı ile diğer yetkililerde törende hazır bulundu.