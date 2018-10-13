Ankara’da Erzurum coşkusu

Erzurum Dernekler Federasyonu’nun (ERDEF) organize ettiği ‘Başkentte Erzurum Günleri’ Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı. Yurdun dört bir tarafından gelen Erzurumluları bir araya getiren etkinliğin açılış töreni oldukça coşkulu...

Erzurum Dernekler Federasyonu’nun (ERDEF) organize ettiği ‘Başkentte Erzurum Günleri’ Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı. Yurdun dört bir tarafından gelen Erzurumluları bir araya getiren etkinliğin açılış töreni oldukça coşkulu geçti.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Ankara Erzurum Günleri’ Atatürk Kültür Merkezi’nde ilçe kaymakamlıkları ve belediyelerin stantlarını kurulmasıyla başladı. Programa, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, İbrahim Aydemir, Zehra Taşkesenlioğlu, ve Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Dernekleri Federasyonu (ERDEF) Başkanı Feridun Önal, Erzurum İktisadi ve Sosyal Araştırma Vakfı (ESAV) Başkanı Veysel Karani Aksungur, İlçe kaymakamları, belediye başkanları ve bir yüksek düzeyde bürokratın yanında çok sayıda davetli katıldı.

Atatürk Kültür Merkezindeki program Türk Halk Müziği sanatçılarının sahne almasıyla başladı. Bar gösterisi ve sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel Erzurum Türküleri, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Sıla gurbet buluşmasında ilk konuşmayı Erzurum Dernekler Federasyonu’nun (ERDEF) Başkanı Ferudun Önal yaptı. Önal, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirdiğini söyledi.

Daha sonra söz alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kış turizmi için herkesi Erzurum’a davet etti. Ankara’dan Palandöken Kayak Merkezi’nin en fazla iki saat sürdüğünü ifade eden Sekmen, “Erzurum’u tanımayan birçok vatan evladı var. Buradan herkesi Erzurum’a davet ediyorum. Bir Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet şehri olan Erzurum’u bilmek bir ayrıcalıktır. Erzurum deyince akla kış geliyor. Erzurum çok uzak değil. Uçağa bindiğiniz anda bir saat sonra Erzurum’da ve 15 dakika sonra kayak merkezindesiniz’’ diye konuştu.

Kadim şehir Erzurum’un tarihte her zaman önemini koruduğunu ifade eden Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, “Erzurumlu ve Erzurum’a gönül veren bütün Ankaralılar, bu güzel günde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün biz buraya Erzurum’u Ankara’da tanıtmak için gelmedik. Biz, Erzurum’u Anadolu’nun kapısı Mülk-i İslam’ın kilidi olarak tarif ediyoruz. Gerçekten bu tarif Erzurum’un bu vasfını her zaman ispat ve tespit etmiştir. Erzurum günlerinin misafirlerimize ve katılımcılarımıza, dolu dolu geçmesini ve büyük bir kaynaşma sağlamasını diliyorum” dedi.

Açılışa katılan milletvekilleri adına konuşan Recep Akdağ, Erzurum’un her geçen gün gelişip modern bir şehir olduğunu dile getirdi. Milletvekili Akdağ, “Ankara Erzurum Günleri, bugün bir kez daha yurdumuzun her tarafındaki Erzurumluları buluşturdu. Şimdi bu etkinlik bir kez daha kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Köylerinden çıkıp çeşitli şehirlere dağılan ve Ankara’ya gelen kardeşlerimizi Erzurum’a davet ediyoruz. Erzurum tatil ve sılayı rahim yapmak için güzel bir şehir oldu. Allah, bu birlikteliğimizi kardeşliğimizi pekiştirsin” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Azizoğlu ve katılımcıların kurdele kesmesinin ardından protokol ve davetliler stantları tek tek gezerek, Erzurum’un yöresel ürünleri ve geleneksel kültürünü tanıma imkanı buldu.

Ankara’da Erzurum günleri 14 Ekim Pazar akşamı kapanış töreniyle sona erecek.