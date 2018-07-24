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24 Temmuz 2018 Salı 14:50

Aras EDAŞ’a üst düzey ziyaret

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu ve beraberindeki heyet, Aras EDAŞ’a ziyaret gerçekleştirdi.Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, ziyaret kapsamında...

Aras EDAŞ'a üst düzey ziyaret
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Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu ve beraberindeki heyet, Aras EDAŞ’a ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, ziyaret kapsamında Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş’ı makamında ziyaret etti. Leventoğlu, Akbaş’ı ziyaretinin ardından, Aras EDAŞ üst düzey yöneticileri ve beraberindeki heyet ile toplantı yaparak Aras EDAŞ’ın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Halil İbrahim Leventoğlu, toplantıda ARAS EDAŞ bölgesinde gerçekleştirilecek aydınlatma denetimi kapsamında, şirketin faaliyet bölgesine sunduğu hizmetler ve yatırımlar hakkında da bilgi aldı. Aras EDAŞ’ın faaliyetlerinin anlatıldığı sunum ile başlayan toplantı, Aras EDAŞ üst düzey yöneticilerinin anlatımı ile devam etti. Denetim kapsamında Aras Bölgesinin iklim ve sosyal zorluklarına dikkat çeken TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu, Aras EDAŞ’ın halkla ilişkiler ve iletişim çalışmalarına değindi.

Aras EDAŞ’ın Çözüm Merkezini de görmek isteyen Genel Müdür Leventoğlu, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş ile Çözüm Merkezi (444 7 850)’ne hareket etti. Çözüm Merkezi çalışmalarından CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ve mobil saha uygulamaları hakkında bilgi alan Leventoğlu toplantı sonunda verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti. Leventoğlu, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş ve Aras EDAŞ yöneticilerine gösterdikleri yakın ilgi sebebiyle teşekkür etti.
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