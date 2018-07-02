Aşkale Çimento devler liginde

Fortune Dergisi, cirosunu baz alarak sıraladığı Türkiye’nin en büyük 500 şirket araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Aşkale Çimento, 2017 rakamlarına göre 281. sırada yer aldı. Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Sançim Bilecik Çimento ve Samsun Kavçim Çimento rakamlarının katılmadığı bu değerlendirmede, Aşkale Çimento’nun esasında ekonominin devler liginde daha üst sıralarda olduğunu vurguladı. .

"SANÇİM VE KAVÇİM İLE DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Birlik ve beraberlik ruhunu muhafaza ederek yollarına devam ettiklerini belirten Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, " Şirket olarak Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde hedefimizi ilk 100 olarak belirlemiştik. Allah’ın izni ile Sançim ve Kavçim’e ait rakamlar da eklendiğinde bu hedefimizin artık bir hayal olmadığı görülecektir. Şu haliyle sektörde de ilk dörtteyiz. Bizim açımızdan açıklanan bu rakamlar ile birlikte; güçlü bir kurumsal yönetim anlayışı ile stratejik hedeflere ulaşmak ve özellikle yönetim sistemleri açısından ihtiyaç duyulan sürdürülebilir enerjiyi bütün unsurlarımızla canlı kılmakta önemlidir. Türk Çimento sektörü bugün, üretimde Avrupa 1’incisi, dünyada ise en önemli 4’üncü üreticisi haline gelmiştir. Böylesi büyük bir sektör içinde; Aşkale,Trabzon, Van, Gümüşhane, Samsun, Bilecik ve Erzincan’daki çimento fabrikalarımızla güçlü bir marka haline geldik. Erzurum, Bursa, İstanbul, Ağrı, Aşkale, Giresun, Beşikdüzü, Trabzon, Tokat, Amasya ve Rize’de bulunan hazır beton işletmelerimiz ürün ve hizmet kalitesinde sürekli gelişme kaydederek dikkat çekmektedir" dedi.

"ÜLKEMİZİN KALKINMA HEDEFİNE TAM DESTEK"

Aşkale Çimento’nun her türlü zorluğa rağmen; dimdik ayakta duran ve kendisine teslim edilen bayrağı hep yukarılara taşımak için mücadele eden tutkulu insanların bir araya geldiği sıcak bir yuva olduğunu vurgulayan Yücelik, "Şirketimizin kurulduğu 1992 yılından bu yana, dünyada ve ülkemizde meydana gelen tüm belirsizlik ve çalkantılara rağmen, kararlılıkla, cesaretle ve akılcı kriz yöntemleriyle yatırımlar yapmaya, rekabet gücümüzü daha da artırmaya ve istikrarlı büyümeye devam ediyoruz. 15 Temmuz’daki alçak darbe girişimine inat, ülkemizin kalkınma hedeflerine destek olmaya yönelik hamlelerimizin en somut göstergesi ise Samsun Kavak’taki çimento fabrikamızdır. Buradaki yatırımla beraber Trabzon’daki yeni tesisimizde gücümüze güç kattık. Geçtiğimiz yıl diğer fabrika ve işletmelerimizde gerçekleştirdiğimiz kapasite artırımına yönelik projelerimiz de şirketimize dinamizm kattı." diye konuştu.

"PAYLAŞMAYI ESAS ALARAK YOLUMUZA GİDİYORUZ"

Çevreye ve insana saygı, ürün ve hizmet kalitesinde sürekli gelişme, müşteri memnuniyeti, kişisel gelişim ve çalışanların başarı düzeyinin artırılması, yönetim sistemlerinin etkinliğini hedeflerinin odağına koyduklarını belirten Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, konuşmasına şöyle devam etti "Bu ilkelerimizi sürekli geliştirmek ve en önemlisi de bunları ölçmek de bizim için çok değerlidir. Hiç şüphesiz şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirlik prensipleri tüm yönetim süreçlerimizde ve karar aşamalarımızda etkili olmaktadır. Köklü bir geleneğin sahibi olan ERÇİMSAN Holding 26 yıldır olduğu gibi bundan sonra da paylaşmayı esas alarak, ülkemize katma değer yaratmaya, istihdam sağlamaya ve bir parçası olmaktan mutluluk duyduğumuz ülkemizin kalkınması için üzerine düşen ne varsa yapmayı sürdürecektir."