Aşkale’de huzur toplantılarına devam

Aşkale ilce Kaymakamlığının organize ettiği ve Belediye Başkanlığının da katılım sağladığı huzur toplantıları devam ediyor. Huzur toplantıları kapsamında ilçeye bağlı Topalçavuş Köyü, Gürkaynak Köyü ve Güneyçam Köyü muhtarları...

Aşkale ilce Kaymakamlığının organize ettiği ve Belediye Başkanlığının da katılım sağladığı huzur toplantıları devam ediyor. Huzur toplantıları kapsamında ilçeye bağlı Topalçavuş Köyü, Gürkaynak Köyü ve Güneyçam Köyü muhtarları ve sakinleri ile bir araya gelindi.

Huzur toplantılarına ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu , Belediye Başkanı Şenol Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Semih Karataş, Yazı İşleri Müdürü Mücahit Artuç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Zafer Şener, mahalle muhtarı ve sakinleri iştirak etti.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, ziyaret edilen köylerdeki toplantılarda yaptığı konuşmada, halkın sıkıntılarını yerinde görmek yönetime katılımını sağlamak amacıyla toplantıların düzenlendiğini söyledi.

Amaçlarının halkla başta ilçe kaymakamlığı ve devlet kurumlarını bir araya getirerek sorunları daha hızlı çözmek olduğunu aktaran Kaymakam Aksu, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.

Aşkale genelinde icra edilen çalışmaları ve projesi devam eden hizmetlerin son durumları hakkında bilgiler verdi.

Köylerde yaşayan sakinler, sırasıyla söz alarak isteklerini ve taleplerini ilçe Kaymakamı Aksu’ya iletti. Köy sakinlerini tek tek dinleyen ilçe kaymakamı toplantı sırasında vatandaşların tüm istek ve önerilerinin kayıt altına alınmasını istedi.

Belediye Başkanı Şenol Polat ise Belediye hizmetlerinden bahsederek ilçe geneli baz alınarak bunun yanı sırada köylerde yaşayan vatandaşlara sunulacak hizmetlerin en iyi ve sağlıklı bir şekilde vatandaşlarla buluşturacaklarını dile getirdi.

Yapılan ziyaretlerde vatandaşların memnuniyeti dikkatlerden kaçmazken sorunlarını da devlet erkanına iletmenin huzurunu yaşadılar.