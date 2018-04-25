ASP Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlik beğeni topladı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürlüğü tarafından çocuklara özel program düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezinden programa Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’nun eşi Nilgün Azizoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, 9. Kolordu Komutanlığı Mensupları Albay Yasemin Kaya ve Albay Nilüfer Çınar, Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Nihat Polat, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Ünal Aksakal, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş, Çocuk Destek Merkezi Müdürü Mehmet Polat, kamu kurum yöneticileri ve çocuklar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, “Ülkemizin teminatı sevgili çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke bırakmak, onları geleceğe hazırlamak hepimizin sorumluluğudur. Bugün başta yaşadığımız coğrafya olmak üzere tüm dünyada yaşanan savaşların ve kavgaların gelecekte yaşanmaması için çocuklarımızın hep birlikte el ele olması büyük önem taşımaktadır. Dünyanın birçok yerinde çocuklar savaşın gölgesinde büyüyor. Ana kokusunu değil de barut kokusunu alan çocuklar, baba sevgisi yerine zalimce vahşete maruz kalıyor. Saklambacı bilmeyen, interneti görmeyen, sapan tutan, taş atan, silahlarla büyüyen çocuklar. Gözlerinin önünde babası, anası dövülen işkenceyi gören, korkusundan ağlayamayan çocuklar. Denizlerde boğulup sahile vuran çocuklar. Bu tablo dünyada çocuk haklarının geldiği boyutu özetliyor aslında. Dünyadaki kan ve gözyaşının durması için herkes üzerine düşeni yapabilmelidir. Savaşların durması için eğitime önem verilmelidir. Tüm dualarımız, zalimin zulmüne uğrayan milletler ve onların çocuklarının kurtuluşa ermesi yönünde. Savaşların olmadığı, çocukların güldüğü barış dolu bir dünyada yaşamak en büyük dileğimiz. Yarınları teslim edeceğimiz çocuklarımıza ilgi, anlayış ve sevgi göstererek her zaman hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Bunun için, çocukların sağlıklı büyümeleri ve eğitilmeleri gerekir. Ahlaklı, dürüst, vatansever olarak yetiştirilen insanlar, ülkeleri için bir teminattır” dedi.

Devlet korumasında bulunan çocuklara en iyi hizmeti sunmanın gayretinde olduklarını belirten İlbaş, “Çocuklarımızı yetenekleri doğrultusunda sportif ve sanatsal etkinliklere yönlendiriyor, eğitimlerine önem veriyoruz. Vizyonumuz, ülkemizi; hayallerini gerçeğe, mutluluğunu yüzüne, sesini kürsüye taşıyabilen çocukları olan, rol model bir ülke haline getirmektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde bulunan çocuklar tarafından konser düzenlendi. Çocuklar tarafından oluşturulan koro çeşitli eserler seslendirdi. Koro ve solo olarak seslendirilen eserler büyük beğeni topladı.

Program sonunda Müzik Öğretmenleri Ayşe Atam, Kübra İlhan, Müzisyen Sedat Aydın ve saz ekibinde bulunan müzisyenlere teşekkür belgesi verildi. Programda ayrıca Erzurumlu Müzisyen Sedat Aydın ‘’Bütün çocuklar güzeldir’’ isimli eseri seslendirdi. Eser izleyicilerden yoğun alkış aldı.