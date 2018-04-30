Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi Bahar Koşusu eşliğinde açıldı

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Araştırma ve Uygulama Merkezinin açılışı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve üniversite üst yönetiminin katılımıyla yapıldı.Açılışta konuşma yapan Atatürk...

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Araştırma ve Uygulama Merkezinin açılışı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve üniversite üst yönetiminin katılımıyla yapıldı.

Açılışta konuşma yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” çalışmaları kapsamında en önemli adımlardan birisi olarak “Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Araştırma ve Uygulama Merkezi” oluşturma kararı aldıklarını dile getirdi.

Kariyer merkezinin, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin memnuniyetini arttırmak ve daha nitelikli mezunlar yetiştirilmesini hedeflemek üzere teşekkül edildiğini belirten Rektör Çomaklı: “Kariyer Merkezi, kamu ve özel sektör kuruluşları ile öğrencilerimiz arasında staj ve iş imkânları oluşturulması için köprü vazifesi üstlenmiştir. Bu vazife doğrultusunda işbirliklerini geliştirilmesi, mezunlarımızın iş dünyasında rekabet edebilirliğinin arttırılması ve buna yönelik eğitim, sertifika programlarının düzenlenmesi planlanmaktadır” dedi.

Açılışın ardından günler öncesinden “Kampüs Bizim Harekete Geç” sloganıyla duyurusu yapılan Bahar Koşusu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile üniversite üst yönetimi, öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. 5 Bin kişinin katılımıyla yemekhanenin yanında tanzim edilen Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Merkezinin önünde büyük bir coşkuyla başlayan koşu, kampüs etrafında bir tur atıldıktan sonra aynı noktada son buldu. Koşunun ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın katılımıyla gerçekleşen çekilişte 20 kişiye çeşitli ödüller verildi. Mini konser eşliğinde katılımcılara ayrıca kahvaltı ve Atatürk Üniversitesi tişörtü dağıtıldı.