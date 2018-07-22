Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden İbrahim Tunç, hayatını kaybetti

Erzurum’da kampta bulunan Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden İbrahim Tunç, Palandöken ilçesinde konakladığı otelde kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otel Odasının duvarına vurarak yardım isteyen Tunç, sporcu ve diğer antrenörler tarafından otelin lobi kısmına götürüldü. Otele gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırılan 44 yaşındaki antrenör, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İbrahim Tunç’un cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Damar genişlemesi rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Tunç’un, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.