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20 Temmuz 2018 Cuma 16:11

Aydemir: ‘Şühedamıza minnettarız’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’nin haysiyetini ifade ettiğini ve Yavru Vatanın haklarının korunması için gereken her türlü adımların kararlılıkla atılmaya devam edeceğini kaydetti.AYDEMİR’İN...

Aydemir: ‘Şühedamıza minnettarız'
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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’nin haysiyetini ifade ettiğini ve Yavru Vatanın haklarının korunması için gereken her türlü adımların kararlılıkla atılmaya devam edeceğini kaydetti.

AYDEMİR’İN MESAJI

Milletvekili Aydemir, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. 20 Temmuz 1974 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Garanti Anlaşması’nın III. maddesine istinaden gerçekleştirdiği askeri harekatın Kıbrıs Adasının ve Kuzey Kıbrıs’ın kaderi açısından son derece önemli bir tarih olduğunu vurgulayan Aydemir, “O dönem adada ortak bir yönetim olmasına karşın Rum Kesiminin uluslararası hukuku çiğneyip Kıbrıslı Türkleri yok etmeye çalışarak bölücü bir tutum izlediğini” hatırlattı.

MİLLİ GURUR

Adadaki Türklerin uğradığı zulmü ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın amacını tam anlamıyla gerçekleştirdiği, adada akan kanın durdurulduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, tıpkı bugün sınır ötesi harekatta olduğu gibi o dönemde Türk silahlı Kuvvetlerinin tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.

‘DOĞRU VE BAŞARILI HAREKAT’

Kıbrıs Rum Kesiminin adayı haksız bir şekilde tek başına yönetme ve Türkleri adadan silme politikasına Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Silahlı Kuvvetlerinin gereken tepkiyi gecikmeden verdiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, harekatın bugünkü gelişmeler de dikkate alındığında ne kadar doğru ve başarılı bir harekat olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

KIBRIS MESELESİ VE RUM KESİMİNİN UZLAŞMAZ TAVRI

Milletvekili Aydemir:” Bugün hala Kıbrıs Rum Kesimi garantör devletlerin “masaya oturun ve uzlaşın” çağrılarına gerekli cevabı vermemektedir. Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs’ın kıta ve deniz sahasına, izinsiz ve hukuksuz bir şekilde girerek Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında bulunmaktadırlar. Bütün bu olaylara son olarak FETÖ’cü askerlere Yunanistan tarafından sığınma verilmesi, Güney Kıbrıs’ın da bu hamiliği desteklemesi da asla gözden uzak tutulmaması gereken gelişmelerdir.’ Dedi.

Milletvekili Aydemir, açıklamasını“ Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. Yıldönümünde bir kez daha şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, hayatını kaybeden gazilerimize de Allahtan rahmet ve hayatta olan gazilerimize uzun ömürler diliyorum” sözleriyle tamamladı.
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