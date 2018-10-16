ERZURUM:
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16 Ekim 2018 Salı 14:40

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov’dan Başkan Sekmen’e teşekkür mektubu

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür mektubu yazdı.Kentte hayata geçen yatırımlara Bilge Lider Haydar Aliyev ve Azerbaycan adlarının verilmesinin ülkede...

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov'dan Başkan Sekmen'e teşekkür mektubu
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Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür mektubu yazdı.

Kentte hayata geçen yatırımlara Bilge Lider Haydar Aliyev ve Azerbaycan adlarının verilmesinin ülkede büyük bir memnuniyet uyandırdığını ifade eden Dışişleri Bakanı Memmedyarov’un kaleme aldığı mektubu, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev Başkan Sekmen’e takdim etti.

Başkan Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

“Dünya’da öyle liderler vardır ki sadece tarihte değil uluslararası toplumda dahi derin izler bırakır. İşte bu unutulmaz liderlerden biri de ‘Daimi ve Milli Lider’ Haydar Aliyev’dir. ‘Biz bir millet, iki devletiz’ veciz sözü ile ülkemize ve Türk dünyasına olan sevgisini ifade eden Bilge Lider, ömrünü birlik ve beraberliğe, Türk’ün Dünya’da en önemli güç olması idealine adamıştır. Bizler de bu büyük Devlet Adamının ismini yaşatmak ve Dadaşların milli ve manevi hafızasına nakşetmek adına Şükrüpaşa semtimizde inşa edilen park ve bulvara Azerbaycan Bulvarı ve Haydar Aliyev Parkı adını verdik. Can, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’da duyulan bu hissiyatı kaleme alan Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’a şehrim adına şükranlarımı sunuyorum. Azerbaycan Cumhuriyeti’ne olan sevgi, Dadaşlar diyarında adeta doruktadır. Erzurum; Can Azerbaycan’ı, milli mücadelede aziz vatanımız için bizimle birlikte omuz omuza düşmana karşı savaşan Genceli Yiğit Seyidov’u ve Bilge Lider Haydar Aliyev’i asla unutmaz.”
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