Aziziye Belediyesi Evlilik Okulu ilk mezunlarını verdi

Aziziye Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu’nda eğitimlere katılan 20 yeni evli çift düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.Aziziye Belediyesi tarafından aile kurumunun sağlıklı ve huzurlu bir şekilde idamesini sağlayarak, toplumun...

Aziziye Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu’nda eğitimlere katılan 20 yeni evli çift düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Aziziye Belediyesi tarafından aile kurumunun sağlıklı ve huzurlu bir şekilde idamesini sağlayarak, toplumun sağlam temeller üzerine kurulmasını hedefleyen Evlilik Okulu sona erdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Rahime Beder Şen, Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin ve Eğitimci Ülkü Nur Zengin’in eğitim verdikleri program, 4 oturum halinde 2 gün süreyle devam etti.

Programda ailelere: Aile İçi İletişim, Eşlerin Sevgi Dilleri, Çocuk Yetiştirme, Ailede Mutlu Olmanın Yolları, Evlilik Çatışmasına Sebep Olan Faktörler ve Çözüm Yolları ile İdeal Anne-Baba Olmak konu başlıklarının yer aldığı eğitimler verildi.

Aziziye Belediyesi Nikâh Salon’unda gerçekleşen eğitim programına katılan çiftlerin tamamına katılım sertifikası ve küçük ev eşyaları hediye edildi.

Programın sonunda yapılan büyük çekilişte ise: Orhan-Rümeysa Arıcı çifti buzdolabı, Mehmet Nuri-İpek Serap çifti bulaşık makinesi, Faruk-Fatma Türk çifti çamaşır makinesi, Talat-Nurhan Yalman çifti mikrodalga fırın ve Yakup-Özgül Kesen çifti elektrik süpürgesi kazanan talihliler oldu.

Eğitim programının en yaşlı çifti Mecit-Sevim Aygül ile en genç çifti Muhammet-Zeynep Akalan hediye çeki kazandı. Çifte hediye çeklerini Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan verdi.

Programda bir konuşma yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yaptıkları eğitimlerle mutlu ve huzurlu bir toplum inşa etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Başkan Orhan:” Öncelikli olarak programımıza katılan tüm çiftlerimize teşekkür ediyorum. Biz bu güzel programı şehrimizde yaparken katılım sağlanması noktasında bazı endişelerimiz vardı. “Çiftlerimiz ilgi gösterirler mi? Programa katılım nasıl olur?” gibi düşüncelerimiz de bulunuyordu. Çünkü Erzurum’da çok fazla örneği olmayan bir projeydi. Ama Bismillah deyip bu işe giriştik. Evlilik Okulumuzda verilen eğitimlerin, hem de yapılan sunumların çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bu anlamda eğitimcilerimize de çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

EVLİLİK ZORLUKLARA KARŞI BİRLİKTE GÖĞÜS GERMEKTİR

Programa katılan çiftlerden olumlu geri bildirim aldıklarının altını çizen Başkan Orhan,” Programımıza katılan çiftlerimizden olumlu geri bildirimler aldık. Ümit ediyorum ki bundan sonraki süreçte daha da güzel eğitim faaliyetlerine hep birlikte adım atarız. Elbette evliliğin kendisi başlı başına bir okuldur. Evlilik, aile ortamını oluşturduktan sonra hayatın bizim karşımıza çıkardığı olumlu durumlarla mutlu olmak ya da olumsuzlara tek vücut olarak göğüs germe durumudur. Temel değerlerimiz, şehrimizin kültürü ve dinimiz İslamiyet’in gerektirdikleri ve toplum içerisine aile olarak yaşadığımız olaylar bize gerçekten bazı konularda bilgi eksikliğinden dolayı problemler olduğunu gösteriyor. Bu eğitimlerin en öncelikli amaçlarından bir tanesi ortaya çıkan sorun ve problemleri karşılıklı anlayış ve evliliğin getirdiği sorumluluklar çerçevesinde kolayca çözmek olacaktır” dedi.

AİLE TOPLUMUN YAPI TAŞIDIR

Programa eşiyle birlikte katılan Başkan Orhan sözlerini şöyle sürdürdü:” Bu tarz etkinliklerin hayatımıza ne kadar olumlu bir etki kattığını siz kıymetli katılımcılarımızın bakışlarından görebiliyorum. Aile, toplumumuzun yapı taşı, bu yüzden bu alanda yapacağımız çalışmalar artarak devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle eğitimci hocalarımıza ve katılımcılarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Ailelerimizin tamamına mutlu, huzurlu, sağlıklı ve afiyet içerisinde bir ömür diliyorum”.

Program birlikte çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.