Aziziye din görevlilerini ağırladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ münasebetiyle Aziziye ilçe sınırlarında görev yapan din görevlileri onuruna Aziziye Belediyesi tarafından yemek organizasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona İlçe Müftüsü Ebubekir Bayrak ve çok sayıda din görevlisi katıldı.

İlçe Müftüsü Bayrak, insanlığın iyiliği için gayret gösteren örnek şahsiyetleri hatırlamanın önemine dikkat çekerek, “İnsanı en iyi bilen Allah, onun yeryüzünde hakikatin izinde huzurlu bir hayat yaşaması ve ahirette kazananlardan olması için hidayet rehberi olarak vahiy göndermiştir. Bu meyanda, Allah’ın yeryüzüne gönderdiği bütün vahiylerin ortak adı olan İslam; hayata hakikat penceresinden bakmayı öğreterek inanç, bilgi ve ahlakla bezenmiş bir hayatı tesis eden ve insanlığa ebedi kurtuluşu gösteren ilahi bir nizamdır” diye konuştu.

İlçe Müftüsü Bayrak’ın konuşmasının ardından 39 yıl din görevliliği yaptıktan sonra emekli olmuş babası Halil Bayrak sözü alarak duygulu bir konuşma yaptı. Din görevlisi olmanın dışarıdan göründüğü kadar kolay bir meslek olmadığını manevi ağırlığının fazla olduğunu hatırlatan Bayrak, “39 yıl 3 ay bu mesleğe hizmet ettim. Gururla onurla taşıdığım imamlık unvanını layıkıyla yerine getirmek için hep çabaladım. Camide elimden hiçbir zaman süpürgeyi ihmal etmedim. Mabedimizi her zaman temiz tutup hizmetimizi gönüllülükle yapmalıyız” dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise camilerin ibadet yeri olmasının yanı sıra toplumun birleştirici özelliğini taşıyan kutsal mekânlar olduğunu hatırlattı. Başkan Orhan, “Camilerimiz, kelime anlamından da anlaşılacağı üzere insanların ortak bir yerde buluştuğu, kardeşlik duyguların, hoşgörü anlayışının, birbirimize olan sevginin güçlendiği kutsal yerlerdir. Camiler, içerisinde başka hiçbir yerde bulamayacağımız çok özel bir huzur ve haz kaynağıdır. Bununla birlikte, toplum olarak birbirimize sıkıca bağlanmanın, bir arada kenetlenmenin en önemli kaynağı olan camilerimizde hizmet veren din görevlilerimiz de toplum hayatında büyük ve önemli işlevler görmektedir. Din görevlilerimiz, aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlaşışıyla dini konularda insanları aydınlatırken, sosyal sorunlara da çözüm arayan, ulvi bir vazifeyi yerine getirerek toplum hayatında önemli bir görev üstelenmişlerdir. Hep birlikte ibadet ettiğimiz camilerimizde onurlu bir görev ifa eden din görevlilerimizi tebrik ediyor, hemşerilerimizin ve tüm İslam âleminin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir süre önce Erzurum’da yapılan Hafızlık Erkekler Türkiye finalinde birinciliği göğüsleyen Erzurumlu Aziziye bölgesi hafızlarından Celalettin Sert’e Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan tarafından ödül takdimi yapıldı. Önümüzdeki günlerde Moskova’da yapılacak olan dünya şampiyonluğu organizasyonuna da katılacak olan Celalettin Sert’e başarılar dileğinde bulunan Başkan Orhan, desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.