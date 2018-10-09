Aziziye’de çocuklar için gezen sinema

Aziziye Belediyesi, Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile Aziziye ilçesi’nde sinemaya erişimi kısıtlı olan çocuklara ulaşmak adına, sinema gösterimi düzenlendi. Projede 4 farklı film beyaz perdeye yansıtıldı ve 110 çocuk aynı anda, mobil bir tırın içerisine kurulan sinema salonunda film izledi. Saltuklu Mahallesi’nde Vali Vefik Kitapçıgil İlköğretim Okulu ve Ilıca Mahallesi’nde bulunan Fatih İlköğretim Okulu bahçesine kurulan gezici sinema tırı iki gün boyunca Aziziyeli çocukların seyrine sunuldu. Muhammet Çakıral’ın sorumluluğunu, Erol Gözen’in genel koordinatörlüğünü yürüttüğü, 6 ile 17 yaş arası Türkiye genelinde 500 bin çocuğa ulaşması hedeflenen bu projede 4 filmin gösterime girdiği öğrenildi. Ertuğrul bin 890, Son mektup, Kırmızı Balık ve 120 filminin izleniminin gerçekleştiği proje hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Erol Gözen, Aziziye’de bini aşkın çocuğa ulaştıklarını söyledi.

Sinema kültürünün gelecek nesillere de aktarılması adına güzel bir organizasyon hazırlandığını belirten Proje Koordinatörü Ercan Erol Gözen, şöyle konuştu:

"Burada başlayan etkinlik Türkiye’yi gezecek ve 110 çocuk aynı anda, tırın içine kurulan bu sinema salonunda film izleme imkânı bulacak. Böylelikle ’Çocuklar İçin Gezen Sinema’ sayesinde 100 binlerce çocuğa ulaşacağız. Türkiye genelinde sinemaya seyirci sağlayacak bu proje, önemli bir kültür vazifesini yerine getirmiş olacak. Farklı kültürel değerleri edebiyatın yanı sıra görsel olarak da sinema aracılığıyla sunmak gerekiyor. Bildiğimiz gibi sinema, toplumun genel kültürünü artırmada önemli bir araçtır. İzlediğimiz filmlerde, filmin ait olduğu toplumun yansımasını görürüz. Toplumlar, değerlerini, acılarını, sevinçlerini, bireylerin düşüncelerini, yaşam döngülerini sinema ile anlatırlar. Çocukların sinema ile tanışması, genel kültürlerini artıracağı gibi hayal güçlerini de geliştirir çünkü sanat ön yargıları zihinden atarak yaratıcı düşünceyi ortaya çıkarır. Sinema ile çocuklar dünya kültürleri ile tanışıp, birçok görüş ve bakış açısı olduğunun bilincine varırlar."

Aziziye Belediyesi katkılarıyla ilçe sınırlarında iki gün boyunca kurulan ’Çocuklar İçin Gezen Sinema’ etkinliğine katılan Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, çocukların kültürel ve hayal dünyasına katkı sağlayan böylesi projelerin desteklenmesi anlamında tüm gayretleri gösterdiklerini söyledi. Birçoğu belki de ilk kez beyaz perde ile tanışan çocukların gelişimine katkı sağlayacak sinema gösterilerine belediye olarak katkı sağlamanın sosyal belediyeciliğin gereği olduğunu hatırlatan Başkan Orhan, “İlçemiz sınırları içerisinde belki de ilk defa sinemayla tanışan çocuklarımızın mutluluklarını heyecanlarını yüzlerinde görmek bizleri de mutlu ediyor. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilk başta çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Belediye olarak yakın zamanda açılışlarını yaptığımız yapacağımız park alanları bunun en büyük göstergesidir. Çocuk sokağı projemizi de devam ettiriyoruz. Yakın zamanda sonlandıracağımızı söylemek istiyorum. Daha da yeni ve farklı projelerle çocuklarımızı mutlu etmek istiyoruz. Gezen sinema projesi de yine belediyemizin katkılarının olduğu bir projedir” diye konuştu.