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23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:03

Aziziye’de kapsamlı ilaçlama çalışması

Aziziye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri çevre ve insan sağlığını tehdit eden haşerelere kaşı mücadele başlattı.Çalışmalar ilk olarak park ve bahçeler, çöp konteynırları, rögarlar, yeşil alanlar,...

Aziziye'de kapsamlı ilaçlama çalışması
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Aziziye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri çevre ve insan sağlığını tehdit eden haşerelere kaşı mücadele başlattı.

Çalışmalar ilk olarak park ve bahçeler, çöp konteynırları, rögarlar, yeşil alanlar, cadde ve sokaklarda başlatıldı. Larvaların rahatlıkla üreyebilecekleri ortamlar olan su birikintileri ve kanallarda ilaçlama yapan ekipler, ilçede yaşayan vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirdi.

İlçede haşerelere karşı yürütülen kapsamlı ilaçlama çalışmasıyla ilgili bilgi veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “ Bu sene mevsim normallerini üzerinde seyreden hava sıcaklıkları beraberinde haşerelerin üremesi ve çoğalmasına uygun ortamlar hazırladı. Aziziye Belediyesi olarak bu zararlı haşeratın çevre ve halk sağlığını tehdit etmesi karşısında ilçemizin merkez mahallelerden başlamak üzere tümüne yayılacak bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini etkileyen ve bulaşıcı hastalıkların artmasına neden olacak her türlü haşere ve vektörlerin zararsız hale getirilmesi için ekiplerimizin hassas ve itinalı çalışması aralıksız devam edecek ”.

Başkan Orhan ayrıca, Aziziye Belediyesi çağrı merkezinin 7-24 hizmet verdiğini ve vatandaşların ihtiyaç duymaları halinde 444 9 125 No’lu telefondan başta haşereler olmak üzere her türlü talep ile şikâyetlerinin tamamını belediye yetkililerine bildirebileceklerini söyledi.

İlaçlama ekipleri vatandaşlardan gelen şikâyetlerinin son bulmasıyla birlikte çalışmalarını sonlandıracaklar.
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