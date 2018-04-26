Aziziyeli gençler ecdadın izinde

Aziziye Belediyesi, “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında 62 öğrenci ve 4 öğretmeni Bursa’ya gönderdi.Sosyal sorumluluk projelerinden adından sıkça söz ettiren Aziziye Belediyesi, Aziziye Kaymakamlığı ile birlikte ilçede yaşayan; şehit...

Aziziye Belediyesi, “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında 62 öğrenci ve 4 öğretmeni Bursa’ya gönderdi.

Sosyal sorumluluk projelerinden adından sıkça söz ettiren Aziziye Belediyesi, Aziziye Kaymakamlığı ile birlikte ilçede yaşayan; şehit ve gazi çocuğu öğrenciler, fakir ailelerin çocuk öğrencileri ile il dışına hiç çıkmamış 15 yaş ve altı çocuklardan oluşan kafileyi gezi amacıyla Bursa’ya gönderdi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum Havalimanı’na giderek öğrencilerle bir araya geldi ve yapacakları yolculuk öncesi yanlarında oldu.

Tarihi bilen ve tarihine sahip çıkan yeni nesillerin yarınlara ışık tutacağına dikkat çeken Başkan Orhan, millet olma bilinciyle sağlam toplumlar inşa edebilmek için öğrenen ve öğreten bireyler yetiştirmenin önemine değindi.

Başkan Orhan,” İçişleri Bakanlığımız tarafından düzenlenen bu anlamlı ve örnek programa Aziziye Kaymakamlığımız ile birlikte paydaş olduk. İlçemizde yaşayan 62 öğrencimizi ve onlara refakat etmek üzere 4 öğretmenizi Bursa’ya yolcu ettik. Yavrularımız bu gezi programıyla birlikte buram buram tarih kokan ve zengin bir medeniyet şehri olan Bursa’da ecdadımızın izini sürecekler” şeklinde konuştu.

Başkan Oran sözlerini şöyle sürdürdü:” Öğrenci kardeşlerimiz Cumalıkazı Köyü, Orhan Gazi Türbesi, Osman Gazi Türbesi, Emir Sultan Türbesi ve Ulu Cami gibi tarihi öneme sahip birçok yeri yakından görme ve o manevi ruhu yerinde yaşama imkânı bulacaklar”.

Öğrenciler 4 gün boyunca Bursa’nın tarihi ve turistik mekânlarını gezerek şehir hakkında da bilgi sahibi olmuş olacaklar.

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Biz Anadoluyuz Projesi’ kapsamında iller arasındaki kardeşlik köprüsünün kurulması, birlik ve beraberlik ruhunun geliştirilmesi hedefleniyor.