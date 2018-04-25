ERZURUM:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 09:03

B. B. Erzurumspor Basın Sözcüsü Barlak’tan taraftara çağrı:

Spor Toto 1. Lig’de Cumartesi günü Play-Off umudunu son haftaya taşıma yolunda kritik bir maça çıkacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Kulüp Basın Sözcüsü Metin Barlak, “Son 2 maçta 6 puan alıp Play-Off’a yükseleceğimize...

B. B. Erzurumspor Basın Sözcüsü Barlak'tan taraftara çağrı:
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Spor Toto 1. Lig’de Cumartesi günü Play-Off umudunu son haftaya taşıma yolunda kritik bir maça çıkacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Kulüp Basın Sözcüsü Metin Barlak, “Son 2 maçta 6 puan alıp Play-Off’a yükseleceğimize yürekten inanıyoruz. Taraftarımızın desteğiyle önce Elazığspor engelini aşmalıyız. Bunun için cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumunu tamamen dolacağından şüphe duymuyoruz. O destek oldukça önümüzde hiçbir güç duramaz” dedi.

Geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor’u yenerek ilk 6 yolunda önemli bir galibiyet elde eden mavi beyazlılarda gözler cumartesi günü oynanacak olan Elazığspor maçına çevrildi.

Basın Sözcüsü Barlak, “Süper Lig yolunda artık her şey kendi elimizde. Son 2 maçımızı kazanırsak Play-Off’a yükseliyoruz. Önce sahamızda Elazığspor, ardından da son hafta deplasmanda Altınordu’yu yenerek bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bu yolda teknik heyet ve futbolcular kadar taraftarımıza da büyük iş düşüyor. Onların coşkusu ve desteğiyle, birlik ve beraberlik ruhu içinde bu maçı kazanacağız. Büyük taraftarımızın Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumunu tıklım tıklım dolduracağına yürekten inanıyoruz. O destek oldukça önümüzde hiçbir güç duramaz.’ diye konuştu.

“Taraftar desteğine ihtiyacımız var” diyen Metin Barlak, şunları söyledi: “Bu kritik maçta ‘Ben Erzurumsporluyum’ diyen herkesi tribünde görmek istiyoruz. Passolig kartlarını alan Kazım Karabekir stadyumuna koşsun. 90 dakika onlar takımlarına destek olsun, maç bitiminde birlikte bayram yapalım.”
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