Balanslama tekniği ile bebek özlemine son

Prof.Dr. Timur Gürgan, Balanslama tekniği ile bebek özleminin son bulacağını söyledi.

Prof. Dr. Timur Gürgan, “Eskiden “konfeksiyon metodu ile” hareket edilirken, artık kişinin özelliklerine göre tedavi yapılıyor. Tedavi yöntemlerini belirlemede de kişinin veya çiftin ekonomisi, psikolojisi, sosyal durumu, moral faktörleri ve dini görüşleri etkili oluyor, “balanslama”, yani dengeleme tekniğini kongrede ele aldık ve şu an dünya bunu konuşuyor. Her zaman problemin bir kaynağı olduğunu vurguladık ve “Çocuk olmuyorsa bir nedeni vardır” dedik. Bu problemleri de 6’ya ayırdık; Sperm, yumurta, döllenmiş yumurta, rahim içi zarı ve kişinin kendisiyle ilgili genetik sorunlar veya sonradan edindikleri olmak üzere. Balanslama tekniğini kullanırken de kişiye özel kombine tedavi yapın, bilimsel gerçeklere göre en iyisini yapın ki, kişiyi gebeliğe daha iyi götürün” dedik. Belki de çok yakın bir tarih değil ama 10 sene içinde kök hücrelerden sperm ve yumurta üretilecek. Biz şu anda bunu daha erken gerçekleştirebilir miyiz, ona bakıyoruz. Örneğin günlük ki, rahim içi zarı harap olmuş kadınların rahim içine kök hücre verdiğinizde var olan tahribat ortadan kalkıyor ve kadın gebe kalabiliyor” dedi.

Menopoza girmiş veya menopoza yaklaşmış olan kadınların yumurtalarının aktive edildiği zaman yumurtanın geliştiğine ve çocuğu olmayan kişilerin çocuk sahibi olabileceklerini dair bir takım verilerin olduğunu ifade eden Dr. Gürgan, “Bizim de içinde olduğumuz bir grupla bunlar üzerinde de çalışıyoruz, Hiç yumurta yok gibi görünürken, bunun aslında sebebinin yumurta içinde negatif etki yapan bir sistemden kaynaklandığı ortaya çıktı. Bu sistemin etkisi ortadan kaldırılarak yumurta aktive edilirse, yumurtalar tekrar oluşmaya başlıyor. Gen değişimleri, kongredeki önemli konu başlıklarındandı. Yumurtaların içindeki genetik hastalıklar tespit edildikten sonra hastalık yapan genlerin değişimiyle ilgili çalışmalar var. Özel bir hastalığın geni değiştirilerek, hastalıksız çocuk doğurtuldu. Bunlar dünyamız için son derece önemli ve umut verici gelişmeler. Bu gelişmeler şu an için sadece konuşuluyor ama bazı laboratuvarlarda, mesela Japonya ve Amerika’da sonuçlar alındı, gebelikler ve doğumlar oldu. Türkiye’de bunu takip ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda kadınların yumurtaları bir şekilde alınıp, saklanıp, sonradan aktive edilirse, menopoz geciktirilebilecek” açıklamalarında bulundu.