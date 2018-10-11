Başkan Bayır: “Üzerimize düşen vazifeyi yapmaya hazırız”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Başkanı Taner Bayır, Enflasyonla mücadeleye kapsamında iş dünyasına fedakârlık çağrısında bulunarak, “Biz Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız” dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Taner Bayır, şu açıklamalarda bulundu:

“Bizler uzun yolların yolcusuyuz. Zira hedefimiz büyük ve meselemiz Türkiye’dir. Çünkü üzerinde var olduğumuz, bizlere şüheda kanıyla emanet edilmiş bu topraklar, memleketimizdir. O yoksa bu dünyada aldığınız nefesin bedeli de büyük olur. Örneklerini görüyoruz. Dünyanın güç konjonktüründe dengeler yeniden tesis edilirken Türkiye, hakkı olanı geri istiyor. Büyük hedefler, büyük sorumluluklar ve elbette büyük fedakârlıklar ister. Bugün burada, böylesi yürekli ve gönüllü insanlar, işte bu sorumluluğun bilinci ile toplandı. Bizler, analizlerimizi ve doğru bildiğimiz hususları devletimizle her vesile ile paylaşmaktan geri durmadık. Ekonominin, üretim-yatırım-tasarruf sacayağına oturması şartı temel düsturumuzdur. Bunun dışında, bizim bir temennimiz, daha doğrusu ısrarla savunduğumuz bir ilkemiz var. İki konuda millileşme: Üretimde, sermayede millileşme ve stratejik planlama, Ticarette millileşme ve paramızın değerini koruma. Bu ikilinin sıhhati sağlanırsa Türkiye’nin, yeni global iktisadi mimari içinde hak ettiği payı almasının önünde hiçbir engel yoktur. Biz, bu temenni için çalışırken, 11 Ağustos’ta Dolmabahçe’de, Sayın bakanımız tarafından genel felsefesi çizilen yeni ekonomik anlayış, bizleri memnun etti ve umutlandırdı. Ardından açıklanan Yeni Ekonomi Programı ise Türkiye’nin iktisadi anlamda paradigma değişimini gösterdi ve netleştirdi. Enflasyon sarmalı, hedeflerimizin önünde bir pranga gibi duruyor. Enflasyon, tek başına ekonomik bir olgu değil, sosyal kodlarımıza da zarar veriyor. Değerini yitiren sadece para mı? Hayır! Alın teri, üretim azmi, yatırım hevesi, gelecek umudu. Eriyen para değil, eriyen milli servetimiz oluyor. Bu nedenle, Enflasyonla Topyekûn Mücadele programı, bizim zaviyemizde bir destek çağrısıdır. Bu topraklar ve bu millet, memleketimizdir. Bizler, iş insanları olarak memleketimize varlığımızı borçluyuz. Şimdi kendi varlığımızdan fedakârlık etme vaktidir. Türkiye’nin büyük sermaye güçlerinden biri olan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır. Ekonomi yönetimimizin enflasyonla topyekûn mücadele kararlılığını sonuna kadar desteklediğimizi, verimli üreterek, israfı önleyerek ekonomideki kısa süreli dalgalanmalara karşı sürdürülebilir, etkili bir mücadele için bugünkü ekonomik şartları dikkate alarak, 2018 yılı sonuna kadar devamında üyelerimizle elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Türk milleti olarak bizler, hepimiz dava adamlarıyızdır. Çılgın denmesinin bir sebebi de budur. Bizler inanırız ve harekete geçeriz. Sonra önümüze setler çekilemez ama zarafeti de elden bırakmayız. Sözlerimi yine kıymetli bir dava adamının, sözleri ile tamamlamak istiyorum: Su üstünde akan yaprağa bakar gibi bakalım hayata. Ama azimli ama inatçı girişelim bu seferberliğe. Bastırdığımız duyguların esiri olmadan.”