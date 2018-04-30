ERZURUM:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:28

Başkan Bulutlar, "Berat kandili tüm insanlığa hayırlar getirsin"

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Tüm İslam aleminin ve Erzurumluların kandilini tebrik eden Başkan Bulutlar, "Günahlardan arınma ve aklanma anlamına gelen bu mübarek gecenin ülkemizin...

Başkan Bulutlar, 'Berat kandili tüm insanlığa hayırlar getirsin'
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Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Tüm İslam aleminin ve Erzurumluların kandilini tebrik eden Başkan Bulutlar, "Günahlardan arınma ve aklanma anlamına gelen bu mübarek gecenin ülkemizin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

Palandöken Belediye Başkanı, Orhan Bulutlar mesajında şu ifadeleri kullandı: "Ramazan ayının müjdecisi mübarek Berat Kandili’ne ulaşmış olmanın mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz. Yaklaşık iki hafta sonra Allah’ın izniyle kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan Berat Kandili, aynı zamanda af ve mağfiret çeşmesi; ihsan ve mükafat hazinesidir. Berat Kandili, aklanma ve günahlardan arınma anlamına gelmekte. Bu mübarek gün vesilesiyle Cenab-ı Allah’a çok daha niyaz ve çok daha ibadetle kulluk vazifemizi yerine getirmeye çalışacağız. Günahlardan arınma ve aklanma anlamına gelen bu mübarek gecenin ülkemizin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Müslümanların kardeşliği vurgusunun ete kemiğe bürünmesini sağlayan bu mübarek günlerin, bu coğrafyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle Berat Kandili’mizin hayırlara vesile olmasını diliyor; tüm Erzurumluların, ülkemizin ve İslam aleminin mübarek kandillerini tebrik ediyorum."
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