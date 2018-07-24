Başkan Bulutlar’dan 23 Temmuz Mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Erzurum Kongresinin 99. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Bulutlar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, bağımsız ve özgür bir Türkiye için atılmış en önemli adımlardan birinin yıl dönümündeyiz. 1919 yılının savaş ortamında yola çıkmış bağımsızlık sevdalılarının başlattıkları kurtuluş yürüyüşü, 99 yıl önce bu şehirden bir kıvılcımla başladı" dedi.

Başkan Bulutlar sözlerini şöyle sürdürdü ;" Ülkemizin dört bir yanında yaşanan işgaller olduğu gibi Erzurum’ da içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz, ecdadımız sahip olduğu manevi güç ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergileyerek düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. Böylece Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde yapılan Ulusal Kurtuluş Savaşı ilimizde de başarıya ulaşmış, ülkemizde ve şehrimizde kanla, gözyaşıyla yaşanan bir tarih sayfası kapanmış ve ülkemizin aydınlık geleceği için elzem olan İstiklal ve Hürriyet yolu açılmıştır. En önemlisi de bu şanlı mücadelede bir kere daha kendini gösteren Türk Milletinin sarsılmaz iradesiyle ortaya çıkarılan Türkiye Cumhuriyet vardır, bugünkü modern Türkiye vardır. İşte bu tarihi süreçte; her türlü övgünün üzerinde, bir varlık mücadelesi verilmiştir. Hepimiz için anlamlı olan bu günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le birlikte Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen tüm şahsiyetleri, bu vatan için, Erzurum’un kurtuluşu için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum " dedi.