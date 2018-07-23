ERZURUM:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:30

Başkan Kılıç’tan 23 Temmuz mesajı: “Erzurum Kongresi demek; istikbal demek, İstiklal demek, bayrak demek, vatan demek, bayrak demek, Türkiye demektir”

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Erzurum Kongresi’nin 99. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.Başkan Kılıç mesajında; Türkiye Cumhuriyeti’ni ete kemiğe büründüren ilk adımın Erzurum’dan atıldığını...

Başkan Kılıç'tan 23 Temmuz mesajı: 'Erzurum Kongresi demek; istikbal demek, İstiklal demek, bayrak demek, vatan demek, bayrak demek, Türkiye demektir”
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Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Erzurum Kongresi’nin 99. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kılıç mesajında; Türkiye Cumhuriyeti’ni ete kemiğe büründüren ilk adımın Erzurum’dan atıldığını belirterek, “Erzurum’da bundan 99 yıl önce ortaya konulan irade, kurtuluşa giden yolu açmış, bağımsızlık meşalesi işte bu kongrede yakılmıştır. Bu yüzden Erzurum Kongresi demek; istikbal demek, İstiklal demek, bayrak demek, vatan demek, bayrak demek, Türkiye demektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Kılıç, 99 yıl önce sergilenen duruş ve milli ruh sayesinde milletin tarihi bir şahlanışa imza attığını vurgulayarak, “Bugün bizlere düşen sorumluluk, bu ruhu ve bu coşkuyu dipdiri tutmak, birlik ve beraberlik içerisinde sıkıca kenetlenmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Erzurum Kongresi’nin 99. yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kongreye katılan değerli üyeleri, Kurtuluş Savaşı’nın tüm şehit ve gazilerini saygı ve şükranla anıyorum."
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